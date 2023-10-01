國慶賽馬日｜上海旅客讚氣氛濃烈　內地客首買馬贏200元乘勝追擊

沙田馬場今日（1日）舉行《國慶賽馬日》，有上海旅客指，欣賞賽馬傳統，大讚氣氛濃烈，但指馬場餐廳沒手機支付，感到不便，最終要改去吃麥當勞。亦有旅客首次進場便贏200元回本，之後乘勝追擊，祝願「第一次來的人都可以贏錢。」另外，有瑞士港人疫後首度回港，並希望入馬場趁熱鬧。



10月1日，沙田馬場舉行《國慶賽馬日》。（梁鵬威攝）

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今日國慶日田馬場有不少馬迷入場，公眾席《好賞食》樓下的「古藝市集」，設有多個特色專區，涵蓋傳統工藝包括麥稈畫、剪紙、面塑及盤扣四大中式工藝，馬場亦設有VR虛擬遊戲，入場人士可以「遊覽」從化馬場設施等。

上海旅客指馬場餐廳沒手機支付不便

上海旅客邵小姐表示，首次來到沙田馬場並感受到賽馬的激烈，並希望嘗試投注參與賭馬。她指現場氣氛很濃烈：「我覺得香港賽馬的傳統應該是蠻悠久的是吧？然後感覺大家都看着報紙，然後研究的特別細的那種感覺。」

她稱欣賞「古藝市集」中國傳統工藝品及現代民樂的演出：「他們都很厲害，因為現場看他們製作各種感覺，這門創作是不容易的，然後也是有創新甚麼，而且我看到有跟賽馬相關的一些元素。」她又指從化馬場 VR虛擬遊如同「傳統跟現代的一個碰撞」。

不過，邵小姐指在內地慣用手機支付，例如微信及支付寶，不過她指馬場的餐廳沒有提供該付款方式，結果在麥當勞午膳。

上海旅客邵小姐稱欣賞「古藝市集」中國傳統工藝品：「他們都很厲害，因為現場看他們製作各種，感覺這門創作是不容易的。」（梁鵬威攝）

「希望每個第一次來的人都可以贏錢」

同樣來自上海的旅客王小姐，稱趕上了第一場正午賽事，覺得賽事非常有趣，雖然贏了第一場，但第二場「瞎買没有赢」，又指希望到跑馬地馬場參觀。內地旅客蔡小姐表示，首次到馬場便贏得至少二百元獎金，「差不多回本了」，並打算繼續投注。獨樂樂不如眾樂樂，蔡小姐開心之餘，又祝願：「我希望每一個第一次來的人都可以贏錢。」

瑞士港人疫後首度回港入馬場趁熱鬧

在瑞士長大的港人欒小姐，在疫情三年後首次回港，並希望在在離港前，趁國慶於父親及男朋友到馬場感受氣氛：「求其諗住玩下，或者十蚊二十蚊咁樣玩下，其實趁下熱鬧最緊要。」

港人李小姐表示先前較少來到馬場，而今日到現場發現人氣鼎盛，亦到「古藝市場」欣賞剪紙等中式工藝品，讚賞「好得意」。她表示打算投注幾百蚊，預計玩三四場。

《國慶賽馬日》開幕典禮有國際級著名男高音現場獻唱、花式跳繩及鼓樂表演，三T多寶累積超過460萬元，如10元一注獨中三T正獎，估計彩金有機會高達800萬元，今日共10場賽事，首場賽事於下午1時開跑，焦點賽事為國慶盃（三級賽）。