國慶煙花｜中環逾200人等船出海賞花　廣州客花千元感受現場震撼

10月1日國慶日，維港兩岸今晚9時將有煙花匯演，距離上次2018年的煙花匯演已時隔5年。傍晚時份，中環碼頭近10號碼頭出現逾200人長龍，有市民及旅客排隊等候登船出海欣賞煙花滙演。有廣州旅客稱以往只能透過香港的電視台直播收看煙花，今年能夠親身在現場近距離看煙花，每人團費約1000元也不計：「因為我們沒有試過，所以想感受一下。」



10月1日傍晚時份，中環碼頭近10號碼頭出現逾200人長龍，有市民及旅客排隊等候登船出海欣賞煙花滙演。（洪芷菁攝）

下午約五時，中環碼頭一帶人頭湧湧，有不少人直接坐在地上休息，等候夜幕降臨。現場更有大批警務人員站駐。至近六時，近中環10號碼頭更出現逾200人的長龍，有市民及旅客正排隊等候登船出海，欣賞煙花滙演。有來自入境處的特務警察維持秩序，舉起「觀賞區已滿」橫額以控制人流。

廣州旅客劉小姐帶著小朋友與同事特地到香港觀賞煙花：「近距離的看煙花比較期待了，然後我們也是第一次來香港看煙花，看現場（的煙花）。」她稱以往國慶均透過電視收看煙花匯演，故很期待到現場觀賞。

來自廣州的劉小姐（左）帶著小朋友與同事陳小姐（右）特地到香港觀賞煙花。(洪芷菁攝）

劉小姐表示參加觀賞煙花團，於7時登船，10時下船，在船上逗留約3小時。她指除觀賞煙花，亦在船上欣賞風景，並享受一頓晚餐，風味包括泰式、中式、西式等，每人團費約1000元，並稱「因為我們沒有試過，所以想感受一下。」同事陳女士也表示對煙花滙演感期待，亦不會擔心安全問題。

警方及來自入境處的特務警察現場維持秩序，舉起「觀賞區已滿」橫額以控制人流。(洪芷菁攝）

參與同一觀賞煙花團的香港市民楊小姐表示於朋友共5人參加觀賞煙花團，票價為每位1088元，並指相信船公司會做足安全措施，故不擔心安全。她亦表示，以往到海旁看煙花，但覺得人多擠迫，相信坐在船上會較舒服，而氣氛亦有不同，維港上面睇距離會近啲」，觀賞效果會較震撼。

港人歐陽先生與大約10位朋友一同乘坐私人遊艇，打算今晚出海觀賞煙花，並稱希望煙花表演時間可以長一些，例如至少半小時以上，並且「多嘢睇啲，（圖案）豐富啲，好過元旦嗰日」歐陽先生帶了大箱大袋，表示裝滿了很多食物，供船上食用，並指大約逗留至11時前離開。另外，他表示不擔心出海安全問題，並指會預留空間避免與其他船或煙花船相撞。

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