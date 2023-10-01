國慶煙花｜灣仔金紫荊廣場迫滿人潮　警方修改觀賞區惹市民不滿

維港兩岸時隔5年再次舉行十一國慶煙花匯演，不少市民都對煙花匯演期待已久。有別於尖沙咀海傍，灣仔海傍金紫荊廣場一帶在晚上約7時起開始出現人潮，但現場亦算人頭湧湧，警方需實施人潮管制控制人流。



有帶同相機來到的市民表示，自己影煙花已有十年，惟近年因為疫情三年沒有拍攝，故今次亦格外興奮。另外，有來自東莞的張小姐表示，自己是首次來港看煙花，知道灣仔有夜市後，如看完煙花有時間亦希望到那邊逛逛。



不過，警方一度更改觀賞區域，惹來市民不滿。有市民指自己早於下午兩時來到「霸位」，希望在靠岸邊的位置觀賞，惟晚上七時半才遭警方指不準在那裡觀賞。



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事隔5年，維港兩岸再次舉行煙花匯演。灣仔晚上約7時左右陸續有人潮來到霸位看煙花，當中亦有不少市民帶同小食，即場「野餐」。

有帶同攝影機前來的劉生表示，自己喜歡煙花，「影煙花都影咗10年」，惟近年因為疫情三年沒有拍攝，故今次亦格外興奮。

他表示，選擇在灣仔海傍主要是因為想有金紫荊作為煙花的前景，認為今年氣氛都不錯。他又透露，今次是第二次來灣仔海傍取景影煙花，第一次因為前方人流太多，但今次自己於下午6時已來「霸位」，加上警察圍封了觀賞區域，自己前方位置沒有人群聚集，笑言相信都會有好照片誕生。

▼10月1日 尖東海傍下午已逼滿等候賞煙花人潮▼



他又指，雖然灣仔海旁情況會有一些大樹遮擋觀景，但自己已帶了一支可以升到較高的腳架，故預料大樹對照片的影響不大。他表示，來到後覺得氣氛不錯，相信人潮與以往疫情錢沒有太大分別。

另外，有來自東莞的張小姐表示，自己是首次來港看煙花，而選擇灣仔海傍純粹是因為這裏比較空曠，預料會觀賞到煙花。她又指，知道香港的煙花都會比較大型，所以也十分期待，「內地啲煙花通常冇咁大型，同埋都已經三年冇放。」

▼9月15日 康文署公布國慶煙花匯演八幕詳情▼



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被問到看完煙花後會否再去旁邊的夜市逛逛，她則指，不清楚附近有夜市，如果看完煙花後時間仍然充足，會再去那邊看看。

不過，警方一度更改觀賞區域，惹來市民不滿。有市民指自己早於下午兩時來到「霸位」，希望在靠岸邊的位置觀賞，惟晚上七時半才遭警方指不準在那裡觀賞，斥「如果唔比一早講嘛」。她又指，現時位置會有大樹遮擋，觀感沒有以前的位置好。

現場警員解釋，由於早前未有那麼多人流聚集，而近海傍的位置較窄，而隨著愈來愈多人聚集或會有危險，加上要確保有通道予警員及救護車通過，故才更改觀賞區域。

▼2018年10月1日國慶煙花▼

