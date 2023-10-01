夜繽紛｜灣仔夜市重開需人潮管制　檔主歎料生意額只有之前一半

為配合國慶煙花匯演，灣仔「海濱藝遊坊」今日（1日）人流管制措施，需要提早至下午5時關閉，並在晚上10時重開。重開後，有不少市民在看完煙花後亦前往夜市參觀，現場需要實施人潮管制措施，分批予市民進入。



大部份攤位都重開做生意，多為熟食攤檔，約三成未有重開，有市民感到可惜，因是特意選擇在灣仔看煙花再過來夜市，認為現場人流不少，形容是香港搞夜經濟「好的開始」。有檔主指今日人流比過往幾日少，預料今日生意額比之前數日平均少一半。



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國慶煙花過後，灣仔「海濱藝遊坊」提早晚上10時重開，現場所見，有不少市民在看完煙花後亦前往夜市參觀，現場需要實施人潮管制措施，分批予人進入，但入場後，夜市範圍則不算多人。

現場所見，有不少的攤檔都重開做生意，預料有約三成的檔位未有重開；重開的大部份為熟食攤檔，部份要大排長龍。

警務處處長蕭澤頤到場視察一會，被眼利的市民發現，即一同合照。

剛剛由金紫荊廣場，看完煙花的鄧先生表示，因為看完煙花順路來看看，認為現場氣氛不錯，走過來夜市需要約20分鐘。被問到有些攤檔未有重開會否感到可惜，他表示，無再開檔的不算太多，都有不少小食可以選擇，略嫌價格比平時貴，「不過夜市咁多人都係咁㗎喇。」

他表示，見到有不少人都是因為看完煙花才過來夜市，笑言「平時應該無咁多人」。他說有時間都會到不同夜市逛逛，看看氣氛如何。

同樣在灣仔看完煙花過來的趙先生對有不少攤檔未有重開感到惋惜，因他是特意選擇在灣仔看煙花再過來夜市。他認為夜市氣氛不錯，人流亦算多，形容是香港搞夜經濟「好的開始」。

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另外，也有不少市民是特意來到灣仔夜市。張小姐表示，選擇今日來純粹因為有空，認為部份攤檔未有重開沒有影響她逛夜市意欲，「反而人少啲仲好。自己都唔太鍾意太多人。」

售賣台灣就美食的「小台北」檔主洪生表示，之所以重開都是希望盡做，而在簽約時亦不知政府會有這樣的安排，「你睇下可以做到幾多個鐘生意，其實到12點已經唔會再有人行。」

他表示，今日人流比之前幾日少，「你睇吓𠵱加都冇人龍，以前依個時間都要排半個鐘。」他指現時人流已是今日以來最多，預料今日生意額比之前數日平均少一半，「你唔知啲人會唔會過嚟，啲人走咗亦都唔會再返嚟。」

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