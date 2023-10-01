國慶煙花｜43萬人維港兩岸賞煙花　有人對《中國人》一幕最有感覺

事隔五年，維多利亞港上空今晚（1日）再次上演國慶煙花，吸引數以萬計市民在維港兩岸欣賞。長達23分28秒的煙花於約9時半，在數百枚煙花齊齊怒放下結束，現場響起掌聲。有觀賞煙花的市民表示，匯演第6幕「根在中國、同心同行」以《中國人》歌曲作背景的，感覺很震撼，又稱「好璀璨、聲音好震撼，又色彩繽紛，身為中國人，個首歌播時好有感觸。」警方表示，維港兩岸共有超過43萬人次賞煙花。



事隔五年，維多利亞港上空今晚（1日）再有煙花上演，吸引大批市民在兩岸欣賞。（廖雁雄攝）

晚上8時50分，尖沙咀海旁已迫滿市民，觀賞煙花的人接踵摩肩，大批市民已提早取出相機、手機等，希望將璀璨一刻盡收眼底的同時，也能將美好回憶紀錄下來。踏入晚上9時，現場開始倒數十秒，「三、二、一！」市民大聲一呼，數十枚煙花瞬即在維港上空綻放，現場氣溫熱烈。

在灣仔金紫荊廣場，在煙花在天上綻放一刻，不少市民都立即拿起手機拍攝，並不時發出歡呼聲。有小朋友被放煙花的聲音嚇怕，而要家長蓋着耳朵，其後更前提離場；另外也有不少市民與煙花面前自拍留念，並不時發出「嘩！好靚呀」的讚賞聲。

▼10月1日 國慶煙花匯演再次維港上空綻放▼



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煙花匯演結束尖沙咀遍地垃圾

晚上9時24分，煙花燦爛過後曲終人散，尖沙咀海旁大批觀賞煙花的市民陸續離開。闊別五年的煙花表演吸引大量觀眾，散席後的尖沙咀海旁遍地垃圾，膠樽、塑膠袋、廢紙等被遺留地上。

不少市民對剛剛的煙花意猶未盡，其中市民麥太太與兒子麥同學對煙花匯演大感滿足，麥太表示，對「哈哈笑」圖案的煙花印象深刻，形容帶來開心，不過認為最震撼是用《中國人》曲目作背景音樂的一幕，「好璀璨、聲音好震撼，又色彩繽紛，身為中國人，個首歌播時好有感觸。」

麥太又提到，最後結束一下，煙花在上空盛放，「最後一幕收得好靚」，亦喻意祖國有美好的未來。她稱今日晚上6時到尖沙咀，幸能佔據有利位置，稱昨日已觀賞舞火龍，連續兩日較疲憊，結束後不會去夜市。

維港的對岸也有大批在灣仔金紫荊廣場觀賞煙花的市民，煙花結束後，由於離開人數眾多，警方拉起橙帶讓市民朝着地鐵站的方向前進，市民不可以沿着海邊前往夜市。記者向警方查詢如想前往夜市可以怎樣，獲建議在旁稍等一會兒至人潮散去。

梁先生及梁太表示有十年沒有看過煙花，今年因為沒有小朋友在旁，可以輕鬆一點，故便兩人來到灣仔看煙花。（呂穎姍攝）

梁先生及梁太表示，有十年沒有看過煙花，今年因為沒有小朋友在旁，可以輕鬆一點，故兩人來到灣仔看煙花。他們大讚煙花很美，但指看不到新聞所賣「大心細心」的那一幕，有點可惜。

他們又指，選擇灣仔看煙花「都係撞下彩」，想不到可以這麼近距離看到煙花綻放，直言有驚喜。他們又指，離開前都會到附近的夜市看看，「都係點解揀嚟灣仔睇嘅原因。」