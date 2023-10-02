黃金周︱市民北上做甚麼？食海鮮逛商場按摩　疫後回鄉親友聚中秋

香港中秋節連國慶日三日假期今日（2日）邁向尾聲，不少趁假期北上的市民，於今下午提早返港。有市民稱到惠東享用平價海鮮餐，指10人份價錢等同在香港食到的一人份量，亦有人到羅湖逛大型商場，享受按摩。除了玩樂，有市民疫情常後首次回鄉，與親友共聚中秋，表示意義重大，「食餐飯都食幾個鐘，即係好似幾年要儲返夠數。」



惠東遊水上樂園 食海鮮餐10人花600元

下午返到上水的劉女士兩姊妹表示，於上周六（9月30日）到惠東旅遊，包括到水上樂園遊玩，「好多啊，碧桂園嗰度啊，十里銀灘嗰度啊，好多，好好玩。」二人稱享用了便宜的海鮮，例如一頓海鮮餐供10人享用，只需600元人民幣，形容同等價錢在香港只能吃到一人份量。二人住在朋友家中，免卻酒店住宿費用，故每人此程花費約二、三千元。

另外，二人表示有興趣逛香港夜市，「行我哋都要下嘅，都要消費嘅。」不過其中一人稱不知道夜市活動已開始，但稍後會找時間逛，例如星期六、日。

羅湖逛大型商場 按摩加過夜一晚

馬先生一家三口昨日到羅湖龍華遊玩，他卻稱「被逼」北上，因為小朋友想要買文具，花費了500元。他表示，除了到大型商場「兜個圈」，也享受了按摩服務，兩人按摩3小時花費了約1,500元。雖然已北上遊玩，馬先生卻稱：「我唔鐘意，因為我係本土人。」他又認為香港夜市不夠吸引，故沒有去逛。

陳先生趁這長假回鄉探親，總消費約幾千元。（洪芷菁攝)

疫後首與親友共聚中秋：幾年要儲返夠數

除了北上玩樂消費的港人，更有市民趁長假回鄉探親。陳先生表示懷著家鄉情意結，選擇上周五趕赴潮州，與多年不見的鄉下親友共聚疫情通關後的第一年中秋，他認為團聚意義重大，「大家喺度『含情脈脈』，即係一路講一路眼淚都飆出嚟，食餐飯都食幾個鐘，即係好似幾年要儲返夠數。」

在探親期間，陳先生與親朋戚友聯誼，同時「行下山啊遊下水啊，睇下戲啊飲下茶啊。」總消費約幾千元，「三年冇去，咁你除返一年都抵嘅哈哈。」另外，他表示會到香港夜市逛逛，不過他本來從事銷售飲食工作，每日均須到夜市工作。

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