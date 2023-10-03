十一黃金周｜邵家輝稱奢侈品生意錄雙位數升幅　惟民生區商店微跌

本港中秋國慶三日假期結束，批發及零售界立法會議員邵家輝出席電台節目《千禧年代》時指出，長假期旺丁旺財，經營奢侈品生意商戶錄得雙位數升幅，惟民生區商戶或因港人北上，生意或微跌，籲政府續辦活動吸引市民外出，「事實證明有活動，香港市民係會出去」。



稻苗飲食專業學會會長徐汶緯在同一節目指，估計餐飲業相比平日錄得兩成升幅，對比2018年已恢復約九成生意。但他指，受美國加息影響，人均消費下跌，又指雖然業界仍面對人手緊張問題，惟延長一兩個小時營業並非問題，「如果有生意可能會格硬頂」。



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奢侈品錄雙位數升幅 民生區或因市民北上微跌

邵家輝表示，長假期本港氣氛熾熱，夜市人頭湧湧，餐飲及戲院業等亦推出優惠，可謂旺丁旺財。至於旅客相關的零售業，如珠寶、黃金、手飾、化妝品及奢侈品，亦錄得雙位數升幅。惟部份港人離港北上，以致民生區的商戶或沒有升幅，或錄得少量跌幅。

問到為何來港的旅客相比2018年少，邵家輝認為現時航空業運力，及酒店房供應未恢復，周邊國家地區經濟或未復甦，預期今年底或明年首季才恢復。他認為香港的賣點之一為免稅港，擁有最優秀的貨品，亦有正品的保障，認為購物天堂地位難被取代。

籲政府續辦活動︰事實證明香港市民會出去

夜經濟方面，邵家輝呼籲政府應續辦活動，吸引市民外出帶動經濟。他又指內地旅客聰明，可快速在網上獲取資訊，「講完轉頭相信小紅書比我哋仲快。」他建議旅發局可推出半年期的遊樂指南，相信可吸引更多旅客訪港。

邵家輝續指，商場亦積極配合夜經濟，認為若部份商場先做好口碑，並獲得成果，估計商戶自然會願意延長營業時間。他相信政府及商戶亦在摸著石頭過河，「事實證明有活動，香港市民係會出去。」

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餐飲業︰人手緊張但可延長一兩個小時營業

飲食業界為慶祝國慶74周年，於10月1日推出7折優惠，約1,750間食肆參與。徐汶緯表示，不少市民光顧前亦會查詢優惠，認為活動深受食客歡迎，估計餐飲業相比平日錄得兩成升幅。至於中秋節及國慶節假期對比2018年，亦已恢復至當時的85%至90%，惟受美國加息影響，人均消費下跌，僅個別餐種更旺丁又旺財。

問到餐飲業界是否能延長營業時間。徐汶緯表示，需視乎餐廳的人手狀況，一兩個小時並非問題。但他又指，申請的人才計劃仍未批出，平日確實人手緊張，「如果有生意可能會格硬頂。」

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