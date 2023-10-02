十一黃金周｜10.1內地18萬人次南下　創通關新高　仍只及疫前7成

內地正值中秋節及十一國慶長假期，昨日（10月1日）國慶日維港上空綻放31,888枚煙花，43萬人在維港兩岸觀賞。入境處數字顯示，全日有近17.8萬人次的內地訪客來港，創通關後新高。

對上一次國慶日放煙花已是2018年。翻查當年的出入境數據，一共有24.7萬內地旅客訪港，即今年仍只及當時的約七成。



▼10月1日 國慶煙花匯演再次維港上空綻放▼



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內地客比今年五一多7.3%

根據入境處數字，昨日一共51.4萬人次入境，當中近177,770人次為內地訪客，其他地區的訪客則為19,617人次；其餘316,461人次為港人。

翻查今年的出入境數據，內地訪客人數創新高，原本最多內地客的是4月29日，即五一黃金周首日，當日有165,669人次。與當日相比，10月1日的內地人次多了7.3%。

較上次國慶煙花人數少7萬

不過若與疫情前相比，對上一次國慶發煙花，已是2018年，當年的內地訪客有247,626人次，即昨日仍較當時少約7萬人次，相差28.2%。至於2019年的國慶，由於正值社運期間，當日亦沒有綻放煙花，內地訪客只有93,097人次。

18萬港人北上

另外，昨日亦是香港三日連假的第二天，一共有238,819人次香港居民出境，當中約18萬人次經北上關口出境，按日少13萬人次，其中最多人經羅湖出境，有9.7萬人次，其次為落馬洲支線，約有7.9萬人次。

▼10月1日 尖沙咀海傍擠滿等待觀看國慶煙花人群▼

