十一黃金周｜中秋國慶長假期結束 55萬人入境 41萬人陸路回港
撰文：呂穎姍
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本港中秋國慶三日假期（9月30日至10月2日）結束，入境處今日（2日）截至晚上9時，各管制站共有近85萬人次出入境。當中入境人數有55萬人次，當中經陸路口岸回港的則有41.3萬人次；至於出境方面，就只有29萬人次離港。
截至今日晚上9時，在中秋國慶長假期共有約270萬人次出入本港。
▼9月30日 深圳Coco Park商場人流▼
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各口岸出現回港人潮
中秋國慶長假期有不少港人都選擇北上消費，今日是長假期結束的日子，在網上圖片可以見到，羅湖、福田及落馬州等口岸人頭湧湧，大批旅客排隊過境香港，部份人拖着行李箱，當中深圳灣更是「重災區」，不過由於多閘口，故等候時間並不長，約在半小時內都可以過關。
據入境處今日（2日）截至晚上9時，各管制站共有近85萬人次出入境。當中入境人數有55萬人次，當中經陸路口岸回港的則有41.3萬人次；至於出境方面，就只有29萬人次離港。
▼9月30日9:00PM 澳門威尼斯人商場及美食廣場情況▼
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截至今晚9時，在中秋國慶長假期共有約270萬人次出入本港。雖然入境處數字僅截至晚上9時，不過今日的入境人數已創中秋國慶長假期的新高。
▼10月2日 上水「藥房街」一帶十分冷清▼
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