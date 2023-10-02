十一黃金周｜中秋國慶長假期結束　55萬人入境　41萬人陸路回港

本港中秋國慶三日假期（9月30日至10月2日）結束，入境處今日（2日）截至晚上9時，各管制站共有近85萬人次出入境。當中入境人數有55萬人次，當中經陸路口岸回港的則有41.3萬人次；至於出境方面，就只有29萬人次離港。



截至今日晚上9時，在中秋國慶長假期共有約270萬人次出入本港。



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各口岸出現回港人潮

中秋國慶長假期有不少港人都選擇北上消費，今日是長假期結束的日子，在網上圖片可以見到，羅湖、福田及落馬州等口岸人頭湧湧，大批旅客排隊過境香港，部份人拖着行李箱，當中深圳灣更是「重災區」，不過由於多閘口，故等候時間並不長，約在半小時內都可以過關。

據入境處今日（2日）截至晚上9時，各管制站共有近85萬人次出入境。當中入境人數有55萬人次，當中經陸路口岸回港的則有41.3萬人次；至於出境方面，就只有29萬人次離港。

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截至今晚9時，在中秋國慶長假期共有約270萬人次出入本港。雖然入境處數字僅截至晚上9時，不過今日的入境人數已創中秋國慶長假期的新高。

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