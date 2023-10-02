十一黃金周｜上水藥房街人流疏落　深圳客疫後首次買藥品感昂貴

今日（2日）是內地十一黃金周踏入第四日，曾有大批內地客逼爆的上水藥房街今日卻見冷清，昔日拖篋掃貨的情境幾近絕跡。有深圳旅客表示人流相較疫情前少，而藥品價格亦昂貴許多，但仍對進口貨感興趣；不過，有電器舖老闆不介意內地客流少，因業主加租能力有限，不會對本地經營者造成壓力。



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疫情後首踏足上水買千元日用品藥品

來自深圳東門的旅客楊小姐今日前來上水新康街一帶，表示購買了日用品及藥品，共花費約1,000元，均為自用。她稱疫情幾年後首次踏足上水，發現街上人流比以往少，「我感覺比以前人還少，疫情之前來的時候人好多，現在來本來以為國慶會很多人，但是好像沒有想象中那麼多人。」她指羅湖口岸過關人流也較少，花不到半個小時便通關到港。

藥品價格貴超過一倍 對進口貨有興趣

她稱因為以前亦來過上水購買日用品、藥品，沒有前往過其他地區，因為香港市區物價高，「反正越往裡面（市區）走，路費還貴」。楊小姐表示，幾年後香港藥品物價貴了許多，例如必理痛從前賣三、四十元或者是四、五十元，如今卻要七、八十元，甚至一百多元多的，「貴了一倍都不止」。雖然物價上漲，她稱還是希望在香港購買買進口商品。

她指一般而言，很少會到香港購買日用品，因為深圳本身就很多選擇，價錢也較便宜：「還不如去沙頭角或者在深圳本地買。」另外她稱，今日購買的日用品主要為在深圳難以購買到的食品飲品。

人口減少租金壓力亦減少

藥房街內地旅客人流減少，以本地居民為主要顧客群的電器舖羅老闆卻表示歡迎。他稱店舖在通關前開業，留意到通關後附近多了一些美妝店舖，雖然吸引了較多人流，但近期也減少，即使正值黃金周，對改善人流幫助不大：「好似黃金周都係少咗啲人喺度，即係買嘢啊行街啊。」

內地客流少，他表示業主加租能力有限，故不會對本地經營者造成過多生存壓力，認為本地及外來市場應要取得平衡，不應側重一方：「本地市場你都有個生存空間……外來市場咁你落到嚟香港將啲租金提高晒，本地經營者會比較困難。」

▼9月30日9:00PM 深圳Coco Park商場人流▼



藥方店員：習慣網購沒人流屬正常

上水藥房街藥店店員張先生表示，不論值黃金周與否，人流變化都一樣稀少，因為人流皆往油尖旺市區遊玩，「因為呢的都係始終係郊區，始終都系有啲影響嘅。」他還指出，由於內地網購平台興旺，人們習慣網購，不會專程到實體店購物，「京東、淘寶、天貓全部都知啦，全部去晒淘寶嗰啲地方買，跟住就冇人落嚟買啦，正常啦。」

被問及會否在內地平台開網店，他則指沒有，但有在HKTV mall開網店，並解釋：「競爭大吖嘛，你大陸人都多係嘛，你唔似香港嗰啲先七百萬（人口）咁樣，你大陸都十幾億人。」他表示自今年開關後，5月份人流已經減少許多，「啱啱開關嗰陣時就旺啲，跟住宜家就變成咁喇，你都見到啦，喺出邊啊成條街都冇人。」

被問及人流持續地少會否繼續經營下去，他則表示視乎之後情況：「睇下過年嗰陣時，人流如果ok嘅話，就捱得到囉，如果捱唔到嘅話都冇計。」他表示，希望香港政府可以多加宣傳，例如「香有乜好玩啊，有乜好食啊，有乜好買嗰啲」

▼9月30日9:00PM 觀塘APM商場多間店舖已落閘▼

