粉嶺高球場｜哥球會稱政府對高球發展支持薄弱　許龍一奪金是奇蹟

城規會今日（3日）就粉嶺高球會土地用途舉行聆聽會，聽取公眾申述意見。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，舊球場現時「可以散步、放狗、踩單車，打其他波都得，就係唔可以打高爾夫球」，他認為舊球場「大材小用」，又指一旦改變用途，港隊成員的訓練減少20%，希望能維持現況，恢復打高球的功能。他又認為，在港府對高球發展的支持薄弱，許龍一等港隊運動員在亞運中獲佳續是奇蹟。



郭永亮冀舊球場維持現況，恢復打高球的功能。（黃寶瑩攝）

城規會早前接納土地改劃用途申請，將粉嶺高球場擬建屋土地暫時修訂為「未決定用途」土拓署將重新檢視公營房屋的設計，並接受申述。當局共獲1,903份進一步申述，當中1,872份意見，屬反對收回高球場舊場建屋，佔總數98%。

香港哥爾夫球會會長郭永亮在公聽會上表示，香港高爾夫球選手許龍一日前在亞運上取得金牌，亦連同黑純一、張雄熙和伍城鋒在男子團體賽取得銅牌，令港人感到振奮以及驕傲，認為在港府對高球發展的支持薄弱，港隊獲得佳續是奇蹟。

「球場開放後打其他波都得，就係唔可以打高爾夫球」

郭永亮表示，非常高興高爾夫球港隊在亞運有出色表現，高爾夫球運動為歷史上未成為體院未成為「A級」運動項目前已獲得出色表現，「喺資源咁短缺嘅情況底下，都有咁佳表演，實在令人鼓勵。」他指，每當香港運動員取得佳績時，政府就會投放更多資源在該運動，「對香港隊最大嘅恭賀禮物，就係將8個洞作為我哋高爾夫球場嘅訓練場地，唔好用作其他用途。」

他表示，現時場地由康文署保養，但由於球會對場球較為熟悉，因此免費作出協助。郭永亮表示，在上月經歷世紀暴雨時，舊球場7號洞出現嚴重水浸，而該位置有一棵中國水松，因此球會協助康文署處理水浸情況，「無收政府一分一毫一錢去幫政府處理是次受水災影響中國水松嘅位置。」他透露，每月協助康文署保養場地的費用達6位數字。

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他又指，哥球會目標並非想重新管理1至8號洞，而是希望能回復1至8號洞打球的功能，。他表示，舊球場原本的功能就是打高爾夫球，但現時該位置開放予公眾使用，「球場開放畀公眾，市民可以入嚟散步、放狗、踩單車，打其他波都得，就係唔可以打高爾夫球。」

哥球會長：收回舊場後港隊訓練減少20%

郭永亮形容，現時舊球場「大材小用」，不但令球會會員不能享用，港隊成員的訓練，亦自收回舊球場後減少20%。他指，以往曾以「早上打波、下午公園」方式開放球舊，希望未來能繼續以此方式打理球場，讓球場發揮最大功效。

KTA規劃顧問有限公司董事總經理杜立基表示，針對球場內9公頃未決定用途地帶，現時香港有13塊土地為未決定用途，其中空置最長久的為石澳石礦場，自1988年起決定為未決定用途地帶，自始空置。杜立基表示，球場為一個具生態、歷史以及功能性的土地，希望有土地過度期間能維持現況，讓市民打高爾夫球。