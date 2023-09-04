今日必看8分鐘｜公廁遍地金牛？｜不滿高球場收地　原居民踩場

大圍村公廁遍地「金牛」 銀行名藏玄機律師提醒勿亂執

今日（3日）網上瘋傳一段短片，可見元朗朗和路附近的大圍村公廁男廁，地面及尿兜滿佈面值1,000元的「金牛」紙幣。拍片者不禁驚呼：「緊要呀，遍地黃金呀！」惟鏡頭放大一看，可見「金牛」的銀行名稱為「影視銀行」，霎眼看幾可亂真，難怪遍地黃金卻無人問津。片段未有交代確實時間，惟今日傍晚《香港01》記者實地視察，在公廁內並無任何發現。

深井村月內兩宗爆竊相關案件 中年漢潛村墮坡就擒

一名六旬男子，昨日潛入深井村被村民撞破，雙方展開追逐。可疑男慌不擇路，失足飛墮5米山坡浴血受傷，被村民制服報警，最終涉嫌「遊蕩」被捕。警方檢獲一個背囊，放有螺絲批、電筒及手套等爆竊工具。這是深井村一個月內第二次有爆竊相關罪案發生，上月13日一間村屋被人潛入，損失逾5,000元財物，警方正調查是否有關。

何文田私家車撞路牌鏟石壆 司機受傷送院

何文田發生車禍。今日（4日）凌晨2時許，一輛私家車沿公主道往沙田方向行駛，途經公主道和衛理道交界時，鏟上分隔石壆，撞倒兩支分別指向衛理道方向和顯示限速及「影快相」的路牌，私家車擱在鐵欄上，男司機受輕傷清醒，在女乘客的陪同下送院治理。據了解，有人報稱跣胎肇禍。

粉嶺高爾夫球場｜不滿收地 原居民踩場揮球桿：祖先一直喺度打波

政府收回粉嶺高球場「舊場」32公頃用地變為休憩公園，今日（4日）正式向公眾開放，中午時分有約20名自稱「上水原居民」全副裝備，拖着高爾夫袋「踩場」，他們聲稱哥球會與2000名原居民有協議，容許在「舊場」打高爾夫，有人取出高爾夫，又不斷揮棍，高呼「祖先都一直喺度打波」，隨即有職員衝出來制止，現場一度混亂，最終擾釀半個多小時才離開，明言「聽日再返嚟」。

福島直擊｜香港01受邀進入核電站採訪 過程嚴格被「三限」？

日本政府8月24日正式展開福島第一核電站核污水排海工程，至今已一週多，引發中港等地政府及民眾抗議。香港01記者昨日（2日）在東京電力公司（東電，TEPCO）邀請下進入福島第一核電站內採訪，接近大半天的整個行程皆受嚴格規限。

開學｜疫情颱風遠去 有學生稱趁風假趕功課 首日開學心情興奮

颱風蘇拉遠去，疫後復常首個新學年於今日（4日）順利開學。位於上水的鳳溪第一小學的學生在早上7時許陸續回到學校，不少學生均表示對開學感興奮，很想與久未見面的同學老師會面，並未因為打風遲開學而影響開學心情，有學生笑言趁風假完成暑期功課。

長洲錦江小學辦私小一 新校長暑假加強宣傳 樂觀收生重獲資助

新學年獲教育局派「0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學，今年九月以私立營辦小一班「續命」，最終有13人報名就讀。學校新校長葉昌銳於上周五(１日）履新，上任前已加強對外宣傳，暑假期間到訪同一辦團的幼稚園，小島又設有多個宣傳板展示學生升中結果。他指，面對適齡人口下跌的大環境，對學校下年度收生是謹慎而樂觀，有信心憑著細校以人為本的辦學理念，爭取更多學生入讀，復辦津貼小一。