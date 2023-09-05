粉嶺高爾夫球場｜有市民帶高球裝備打卡　揚言打波原居民無影

政府收回粉嶺高球場32公頃用地，部份劃為休憩公園，周一（4日）正式開放。今日（5日）續有不少市民到場，以長者等退休人士為主，亦有人帶同寵物前來嬉戲，有人更帶備高爾夫球桿等裝備打卡。但有人樂極忘形，走到寫明「請勿踐踏」草地的地方打卡。



首日開放時，有20多名自稱上水原居民的人帶著高爾夫球裝備到場，要求在場打波，並闖入未對公眾開放的區域，一度與康文署職員起爭執，並揚言「聽日再返嚟。」不過，記者由早上到中午，都未再見到該班原居民身影。



高球場開放第二日，繼續有市民到場散步，當中以長者等及退休人士為主。在場人士大致守規則，未見有嚴重破壞，不過就有部分人樂極忘形，走到寫明「請勿踐踏草地」的地方「打卡」，現場職員未有作出勸喻。

周女士以前亦曾到粉嶺高球場打高爾夫球，今日特意帶備高爾夫球桿等裝備前來打卡，對於開放予公眾作休憩用地，她表示支持，「見到咁多人都開心啦，個個人都入得到嚟，唔使吓吓話幾多百萬買一個會籍先入到嚟。」對於有指開放用地會影響打高爾夫球，周女士說「都唔會少地方，你有你，人有人地，你要咁大做咩啫，百畝良田你住少少嘅啫。」她又表示日後亦會多來散步，「咁靚嘅草地唔嚟行下咪嘥。」

周女士（右）今日特意帶備高爾夫球桿等裝備前來打卡。（馬煒傑攝）

昨日首日開放時，有20多名自稱上水原居民的人士帶著哥爾夫球裝備到場，指要打高爾夫球，更指「祖先都一直喺度打波。」最後擾攘約半小時才離開，更明言「聽日再返嚟。」不過，記者今日早上等至中午過後，仍未見他們身影。