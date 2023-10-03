迪士尼｜萬聖節入場未算最貴　12月底索價$879　各節日門票價一覽

香港迪士尼樂園上月更改門票分級制，新設第四級別的門票。新票價實施後，距離今年底仍有數個重要日子，包括重陽節、萬聖節、聖誕節，元旦日，以及魔雪奇緣世界園區開幕日。翻查網頁資料，其中12月底旺季一連10日索價879元，萬聖節便以第三級別的799元收費。下文詳細列出迪士尼未來的門票價格。



▼9月12日 迪士尼樂園《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」▼



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迪士尼最新門票分級制已生效

香港迪士尼新門票分級制及價格調整，於9月20日生效。其中新設的第四級別門票，訂於全年最繁忙的特定日子或季節出售，標準門票（12至64歲）價格為879元，小童門票（3至11歲）則為659元。

香港迪士尼網頁近日已更新票價表，若以聖誕節的12月為例，由12月15日起，門票價格由第一級別的639元，升至第二級別的719元。其後由12月20日起，再升至第三級別的799元，並在12月23日升至最高級別的879元，直至明年1月1日，一連10日維持最高價格。

▼迪士尼2023下半年單日門票價格▼



重陽節及萬聖節等可享港人優惠票價

如果想慳錢，入園人士可考慮購買兩日門票。網頁顯示，由今日至1月1日，所有兩日門票一律以第四級別門票計算，索價1,068元，即平均單日只需534元，但仍相比購買單日門票便宜39.2%。但須注意，第二次入園時間，須於首次入園後的六日內。​

此外，香港迪士尼早前亦向港人推出特別優惠，在11月15日或之前，能以舊價錢購買第二級及第三級門票，分別為699元及759元，即接下來的重陽節、萬聖節，及魔雪奇緣世界開幕日，均可受惠。

重要日子標準門票價格一覽

．重陽節 $799（10月23日）

．萬聖節 $799（10月31日）

．魔雪奇緣世界開幕日 $719（11月20日）

．聖誕節 $879（12月25日）

．聖誕節後第一個周日 $879（12月26日）

．元旦日 $879（1月1日）

