迪士尼門票加價　特定高峰日子加5%至$799　增最繁忙日子門票$879

香港迪士尼樂園今日（19日）公布，將更改現有的門票分級制名稱，新增一款名為第四級別的門票，會訂於全年最繁忙的特定日子或季節出售，標準門票（12至64歲）收費為879元，小童亦有659元。



至於原來平日的門票則不加價，連續第四年成日門票維持639元；但特定日子（第2級別）、特定高峰日子門票（第3級別），則分別加價2.86%及5.27%。即特定高峰日子的成人門票，在加價後索價799元，小童亦要599元。



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新票價9.20生效 港人即日至11.15原價買第2及3級門票

新門票分級制及價格調整，將於9月20日生效；園方推出特別優惠予香港居民，於11月15日或之前，可以原有高峰日子的舊價購買第2級別門票，或以特定高峰日子的舊價購買第3級別門票。

新設的第4級別門票，會訂於全年最繁忙的特定日子或季節出售，其標準門票（12至64歲）價格為879元，小童門票（3至11歲）則為659元。

而原有的普通日子一日門票，改名後稱第1級別，將連續第四年維持不變，其標準門票售639元，小童門票則為475元。至於特定日子、特定高峰日子門票，改名後分別稱第2級別及第3級別，其標準門票價格為719及799元，分別高出20元及40元，小童門票則為539及599元，分別提高15元及30元。

翻查去年票價，第二級別不論標準或小童門票，均一律加價2.86%，而第三級別則一律加價5.27%。

2023年9月19日，香港迪士尼公布調整門票價格。。（資料圖片／歐嘉樂攝）

長者門票$100連續12年不變

長者一日門票方面，價格為100元，連續第12年維持不變。而合資格殘疾人士購買所有級別的門票，均可繼續享有七折優惠，但該優惠不適用於長者門票。

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，度假區承諾會繼續推出新的娛樂項目，透過持續提升賓客體驗，突顯門票是絕對物有所值。發言人又認為，門票分級制是行業常規，能有效控制賓客到訪和市場需求，第四級門票將有助分散需求。