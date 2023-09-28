迪士尼魔雪奇緣世界內藏電影多個細節　工程團隊：逐格咁睇套戲

香港迪士尼樂園度假區主題園區「魔雪奇緣世界」（WORLD OF FROZEN），將於11月20日正式開幕。園區內每一個建築設計都以電影作為參考，工程團隊形容「Frame by frame (一格格) 咁睇套戲」，除了看電影情節外，亦會留意角色服飾、情感等，更遠到挪威考察，在園區內加入電影細節，希望做到「將賓客帶入電影」。



▼9月12日 迪士尼樂園《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」▼



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「阿德爾港畔餐廳」以黃色及紫色為外觀有原因

「魔雪奇緣世界」園區內分為阿德爾小鎮以及阿德爾森林兩個部份，重現了冰山、冰雪皇宮、鐘樓廣場、阿德爾城堡、友誼噴泉、國王橋、阿德爾森林等電影場景。工程團隊分享指，由構思至今花了共7年時間，在研究時「逐格」看《魔雪奇緣》，希望將電影中每個元素融入園區，令遊客有沉浸式體驗。

華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級監製焦雅欣表示，看電影時有加倍留意角色的服飾、情感，將把相關元素融入園區，「好想各位賓客可以行入去阿德爾王國，好似行咗入去電影一樣。」

例如「阿德爾港畔餐廳」外觀為黃色以及紫色，是參考電影中安娜和愛莎在加冕禮服飾的顏色。華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級建築師黎穎謙說：「粉絲肯定會睇好多細節，所以我哋喺嗰啲地方落咗好多心機去做，希望賓客嚟到可以有另一個adventure（冒險），搵故事入面嘅細節。」

選用物料既符合防火要求又做到仿木效果

《魔雪奇緣》參考了1840年的挪威，因此工程團隊特意前往了挪威參考。華特迪士尼幻想工程(亞洲)首席項目設計經理林東海指， 挪威大部份建築均使用木材，但基於防火要求，香港的建築物不能使用木材，因此團隊需尋找其他合適的物料，符合防火要求又做到仿木效果。

《魔雪奇緣》參考了1840年的挪威，因此工程團隊特意前往了挪威參考。（陳葦慈攝）

雪的顏色、鐘樓內收藏電線、喇叭等考起設計團體

另外團隊亦發現電影中雪的顏色、形狀會根據愛莎的情感去改變，團隊花了3年時間才找到合適的物料及油漆，呈現出冰雪通透的效果又符合安全要求。 黎穎謙補充，設計小鎮鐘樓時需考量如何在鐘樓內收藏電線、喇叭等， 單單在選用建築材料，團隊就作出了多次的測試和調整，用了各式各樣現代化且耐用的建築材料，例如用玻璃纖維強化的石屎取代木材，配合香港潮濕的天氣，在符合多種安全條例及要求的同時，呈現電影中的鐘樓。

阿德爾城堡使用「組裝合成」建造

華特迪士尼幻想工程(亞洲)建造經理 - 場地營運池頌雅指，以往一向需要實地驗查物料，但建造期間遇到的一大困難是團隊因疫情無法去外地查看物料，只能透過視像會議溝通。她指，魔雪奇緣世界運用了建築信息模擬(BIM) 軟件，幫助設計時可預先知道施工程序、設計和協調，以減少建築廢料。她又指，阿德爾城堡使用「組裝合成」建造，以減低現場施工時間以及有助品質監控。

華特迪士尼幻想工程(亞洲)建造經理 - 場地營運池頌雅指，因疫情無法去外地查看物料，只能透過視像會議溝通。（陳葦慈攝）

作為全球第一個以電影《魔雪奇緣》為主題的樂園，焦雅欣表示，無其他樂園作參考，對團隊是一個「機遇」，「因為更加可以用我哋嘅想像，對我哋嚟講係opportunity（機遇）。」

看着「魔雪奇緣世界」由紙上的設計圖成為今日的阿德爾王國，她形容感覺「好特別」，「見到有粉絲入嚟喊晒，『我等咗呢個land等咗6年』，真係好感動。」她又感謝團隊超過140人的努力，共同創造阿德爾王國。

華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級監製焦雅欣指，無其他樂園作參考，對團隊是一個「機遇」。（陳葦慈攝）

「魔雪奇緣世界」將於11月20日正式開幕，持港澳身份證市民可於Klook 購買「搶先玩」門票，在開幕前三日前即11月17、18或19日，上午11時至下午3時進入魔雪奇緣世界。成人票價為980元，兒童票價則為780元，0至2歲小童免費入場。

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