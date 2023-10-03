六合彩頭獎6700萬｜馬會公布1.5注中頭獎　攪出號碼有得對

【六合彩結果/六合金多寶/馬會】六日內第三個巨額彩金六合彩今日（3日）晚上攪珠，馬會估計10元一注獨中，可捧走6,700萬元。投注晚上9時15分截止，總投注額為1.08億元（108,491,306元）。馬會公布有1.5注中頭獎，每10元一注派彩4,787萬元。



▼10月3日六合彩▼



今晚攪出號碼為8、16、32、39、40、43，特別號碼為29。

10月3日六合彩攪珠結果，綠色波佔四個、紅色波則有三個，沒有藍色波攪出。（馬會直播畫面截圖)

馬會公布今晚攪珠有1.5注中頭獎，每10元一注派彩4,787萬元；二獎則有2.5注中，每10元一注派彩217萬元；三獎則有158.4注中，每10元一注派彩9.1萬元。

▼9月28日六合彩中秋金多寶▼



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馬會上周四（9月28日）舉行中秋金多寶攪珠，預計頭獎10元一注獨中，可得8,000萬元，結果有彩票中頭獎，但幸運兒只投注5元一注，即0.5注中，故此一半獎金、43,545,880元轉入上周六（9月30日）攪珠，預計10元一注獨中可捧走5,200萬元，但結果未有幸運兒出現，故此今晚攪珠多寶累計增至5,552萬元，馬會預計10元一注獨中可得6,700萬元。

▼9月29日 市民觀塘海濱賞月▼



+ 6

▼十大幸運投注站▼（截至2023年5月10日）



十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計 (至2023年5月10日)

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

