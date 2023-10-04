黑雨水浸｜議員建議雨水截流隧道延伸至黃大仙　減輕水浸情況

香港上月初接連受暴雨影響，多處地區出現嚴重水浸，其中黃大仙港鐵站被洪水浸至封站、黃大仙中心北館更淹沒了店舖。「A4聯盟」立法會議員梁文廣今（4日）早在電台節目，提出建設海綿城市，要加強高地截流，將現有截流隧道延伸至向黃大仙區，減輕水浸情況，敦促當局在摩士公園建蓄洪池盡快落實，並建議盡快遷移新界寮屋居民，及提供租金優惠交通津貼增加誘因。



「A4聯盟」議員梁文廣（左二）及林素蔚（右二），主張加強防洪排水能力，避免極端天氣引起嚴重水浸。（資料圖片/文睿攝）

建議截流隧道延伸至黃大仙

「A4聯盟」立法會議員梁文廣今早在電台節目提出，截流、蓄洪、疏浚防洪三部曲。他建議加強高地截流，解釋在20至30年前，政府進行不同防洪疏導工程，包括荔枝角雨水排放隧道及獅子山附近截流工程，明顯地改善深水埗及石硤尾嚴重水浸情況，故二十幾年間未再出現水浸。他建議未來要延長截流隧道或通道範圍，向黃大仙區方向伸延及增加入水口令黃大仙山坡水流經隧道排出去海，減輕水浸情況。

促在摩士公園建蓄洪池盡快落實

蓄洪方面，他舉例位於大坑西遊樂場下方建設了大型蓄洪池，在今次500年一遇的大雨能發揮明顯效果。他指過往曾有規劃在黃大仙建設蓄洪池，然而「傾咗八、九年時間喇，都仍然未有任何工程嘅進展」在上月暴雨期間，他指獅子山向下流的雨水，因部分渠道淤塞，沿黃大仙道入水口流向曾進行修復工程位置，因該處亦有淤塞，從沙田坳道向下直衝到黃大仙中心及附近港鐵站。他指，若在摩士公園附近建設蓄洪池，可避免嚴重水浸。

摩士公園建設蓄洪池雖然於2015已有研究，但他稱區議會曾有討論，並立項目編號，等候財委會取得款項，但其後再無音訊。黃大仙區有關渠道整理工程進展亦緩慢，並稱疫情緣故，敦促應盡快落實。

▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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盡快遷移新界寮屋居民 提供租金優惠交通津貼等

另外，他建議應盡快遷移居住在新界斜坡寮屋上的居民，該處目前有超過1萬位居民沒若發生暴雨將成為「首當其衝」對象。他亦建議在遷移居民的同時，政府應該提供租金優惠提讓居民去租住私人樓宇，或提供交通津貼及補貼世代，加強誘因潛力，然後展開排洪工程。