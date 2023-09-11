世紀暴雨︱林世雄視察黃大仙站　促港鐵為應對惡劣天氣作更好準備

黃大仙站經歷世紀暴雨水浸後已大致修復，除一個出入口仍然關閉外，鐵路服務大致恢復正常運作。運輸及物流局局長林世雄今日（11日）到黃大仙站了解善後工作的最新進展，站內部分升降機及扶手電梯等被水浸損壞，有待修復。



林世雄感謝港鐵維修工程團隊和各車站職員在暴雨期間堅守崗位為市民提供協助和維持列車服務，提醒港鐵必須在黃大仙站加派職員維持秩序和為有需要乘客提供適切協助。他又要求港鐵公司盡快總結經驗，為鐵路系統應對惡劣天氣作更好準備。



月台幕門和一部升降機已回復正常運作

上星期四至五（7至8日）熱帶氣旋海葵相關低壓槽帶來暴雨，全港廣泛地區水浸，多個港鐵車站亦受影響。經港鐵維修工程團隊努力搶修後，觀塘線上周六（9日）已全面復修。除了黃大仙站的一個出入口仍然關閉外，鐵路服務大致恢復正常運作。

林世雄今日（11日）在港鐵香港客運服務總監楊美珍陪同下，到黃大仙站了解善後工作的最新進展，知悉全部月台幕門和其中一部升降機已經回復正常運作，但仍有部分升降機及扶手電梯等被水浸損壞，有待修復。

林世雄感謝港鐵維修工程團隊和各車站職員在暴雨期間堅守崗位，盡力在可行情況下為市民提供協助和維持列車服務。他亦提醒港鐵必須在黃大仙站加派職員維持秩序和為有需要乘客提供適切協助，特別是早上及黃昏的繁忙時段。此外，他要求港鐵公司盡快總結經驗，為鐵路系統應對惡劣天氣作更好準備。