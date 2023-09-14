暴雨｜黃大仙蓄洪池空談8年竣工期仍無　渠務署：料明年完成設計

本港上周經歷世紀暴雨，黃大仙淪為「澤國」成為重災區。《香港01》本周一（11日）報道，渠務署早於2015年，斥資1300萬元完成「東九龍雨水排放整體計劃檢討研究」，擬於摩士公園下興建雨水蓄洪池，項目至今仍處於「規劃計設中」。渠務署今日（14日）回覆表示，工程計劃現正進行詳細設計，預計於2024年完成，未有交代預計竣工時間表。



▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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渠務署最新回覆稱，於2015年完成東九龍雨水排放整體計劃檢討研究，檢討研究因應東九龍的最新規劃及發展，以及考慮氣候變化帶來的的潛在影響和可持續發展等因素，檢視了整個區域的現有雨水排放系統，並建議一系列在黃大仙區內的雨水排放系統改善工程，工程包括在竹園道建造雨水渠管，將雨水引流至擬建於摩士公園的地下雨水蓄洪池暫時儲存。

渠務署正進行地下渠管修復及勘測工作，提出修復包括龍翔道在內的地下渠管，但工程延期至期望2025年完成。（區議會文件）

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



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完成設計後交立法會財委會並同步招標

渠務署指出，擬議工程可減少雨水流經龍翔道和沙田㘭道路段的現有雨水排放系統，以降低該區一帶的水浸風險，在完成檢討研究後，隨即委聘顧問公司開展工程初步設計規劃，並進行土地勘測、樹木調查、初步環境評審，以及地區諮詢和提交相關文件作法定審批等，工程計劃現正進行詳細設計，預計於2024年完成，其後會把有關工程項目提交立法會財務委員會審批，並安排同步招標，以期盡快展開工程。

翻查資料，黃大仙蓄洪池立項編號為「4176CD」，工程處於規劃設計中，渠務署曾在2018年黃大仙區議會交代工作，當時稱「如順利獲得撥款，工程預計2023年開展」。