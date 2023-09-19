梁毓偉｜Ocamp事件反映青年兩性關係教育停滯不前

早前大學迎新營（Ocamp）接連爆出大玩不雅遊戲，更有學生涉及性侵及偷窺等嚴重刑事罪行，一段本應是大學新鮮人展開校園新生活的美好經歷，卻成為年輕人一生的夢魘，令筆者感到十分痛心。事實上，各大學迎新營的不良風氣存在甚久，除要從機制入手跟進調查外，更需要向學生灌輸反性侵、反性騷擾意識以作預防。而大學迎新營接連出現醜聞，關鍵問題更在於本港性教育長期缺席，青年對兩性關係的知識及應對薄弱，故社會是時候更新及推廣性教育課程，「官校家社」合力培育青少年擁有健康的兩性關係觀念及正確性知識。



來稿作者：梁毓偉



空有課程架構 學校落實變樣

翻查資料，政府早於在1986年已推出《中學性教育指引》，並於1997年作修訂，《指引》列出中學推行性教育的詳細建議及實務意見，惟此文件經已下架。此後儘管經歷多次教育改革，但官方卻再沒有一份專門為性教育課程而設的指引文件，只是將課程歸納入《價值觀教育課程架構》之中，散落於不同學科之中教授。除性教育外，有關課程架構還涵蓋中華文化、品德及倫理教育、公民教育、國民教育、禁毒教育、生命教育、媒體及資訊素養教育等價值觀教育範疇。理想似乎很良好，但課時卻很現實，學校在貫徹落實時往往變了樣。

平機會去年公布了「本港中學實施全面性教育研究」，研究發現本港性教育普遍不足，並歸納出實施性教育時遇到的數大問題，包括課時不足，內容過於側重生理方面知識，以及教師沒有接受適當的性教育專業培訓等。我亦曾向有研究本港性教育的青年智庫了解，學校提供的性教育內容很多時無法滿足學生關心和想學的課題，學生在學校得不到答案，便會自行找方法去學習相關資訊，然而這些坊間資訊未必可靠，令青少年被誤導，長遠或成為社會問題。

需掌握青少年需要 官校家社同推性教育

就此，筆者於遞交予政府的施政報告建議書中，提出四個建議，希望改善香港的性教育，為年輕一代建立健康的性價值觀和正確性知識。

首先，建議教育局增撥資源，全面更新及推廣青少年的性教育課程。政府應邀請學界、教師專業團體、推廣性教育的非政府組織等不同持份者，共同更新學校性教育指引，並在制訂過程中收集學生意見，了解現今年輕世代對性教育的需要、興趣和偏好的學習模式。全新的性教育課程需加強灌輸兩性關係、性別平等、戀愛等範疇的正確價值觀和技巧，涵蓋性的生理、心理和社會層面三者並重，改變過往偏重生理知識的情況。

其次，在教學方面，我提倡為中小學增撥性教育經費，資助學校聘用非政府組織的到校服務，合作在校內推動兩性關係與性教育課程。後者沒有師長的包袱，較能夠以創新手法和活動，向學生傳授與時並進的性教育，令學生更易「聽入耳」。局方同時應規定每間學校負責性教育課程的教職員需接受相關專業培訓，並提供足夠資源予受訓教師。

第三，面對近年來的社會觀念變遷和青年成長的新型困惑，提議搭建「教師、社工、家長和警察」的四方合作恆常機制，在線上、線下處理學生的性好奇、預防性罪行、打擊假資訊等工作，以避免學生受錯誤訊息誤導，和及時糾正學生的錯誤性知識和觀念。

最後，加強在社會層面推動性教育，提供資源予香港家庭計劃指導會等機構推行新一輪的性教育推廣、研究，令性教育成為家庭教育的重要一環，而非社會忌諱，在家長引領下，親子一同主動吸收性知識，有助青少年建立健康和正面的性價值觀。

時移世易，兩性關係及性知識已不再是羞恥或不能公開討論的事，反之正確學習性教育，將有助青少年認識和適應成長中因性而引起的生理和心理顧慮，學會尊重他人、不做出傷害他人的行為。而要有效推行青少年性教育，就必須提升相關的教育政策、課程和資源，與學校、家長、社會人士互相配合，灌輸正面和正確的性價值觀、技巧和知識，共同培育身心健康的下一代。

作者梁毓偉是立法會議員、青年發展委員會副主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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