粉嶺高球場｜劉炳章稱建屋計劃多次改變　形容港府正陷困局

規劃署早前向城規會提交文件，建議將粉嶺高爾夫球場以東的用地暫時修訂為「未決定用途」，但保留建屋的建議。城規會第二場公聽會於今日（5日）舉行，全國政協委員、測量師劉炳章在會上發言指，高球場建屋為民粹主義，又指外界認為富豪及外籍人士可享用球場，卻不為貧窮階層建公屋的說法，是沒有同理心。他稱球場建屋計劃多次改變，形容港府正陷困局，「俾人感覺好似勉強支撐住上屆政府，一個好具爭議性又未經心思熟慮嘅決定」。



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斥高球場建屋為民粹主義

劉炳章在會上發言時指出，外界指富豪及外籍人士可享用球場，卻不為貧窮階層建公屋的說法，是沒有同理心。他稱自己小時候寮屋出身，亦要求政府興建公屋，但質疑當現在有更快及更適合的土地供應時，是否仍需要發展高球場用地。「堅持喺高球場起屋，咁係咪民粹呢？」

全國政協委員劉炳章（資料圖片 / 廖雁雄攝）

劉炳章：球場建屋有違推動體育政策

劉炳章續指，香港高球選手在政府微薄的支持下，仍能奪得金牌，認為當局不應削弱本已緊絀的高球資源，亦違反香港推動體育的政策。他指，高球場建屋為不必要的爭執，因現在的社會形勢，與10多年已不可同日而語。

劉炳章又稱，部份工商及專業界建制派亦持反對意見，認為政府在不必要製造建制派的分裂。他並同情政府正進取兩難，陷入困局，由最初的拒絕建屋，至多次改變計劃，又缺乏扎實可行的研究報告。「俾人感覺好似勉強支撐住上屆政府，一個好具爭議性又未經心思熟慮嘅決定。」