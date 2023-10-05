桌球室年齡限制放寬｜校長籲家長陪同小童入場　桌總料可刺激夜市

康文署計劃放寬年輕人進入桌球館限制，包括縮短青少年入場時間限制，由現時晚8朝10縮短至晚11朝7，同時將相關限制適用年齡由16歲降至8歲，即8至16歲青少年日後可於晚上8時至11時進入場館。



馬鞍山聖若瑟學校長楊翠珊今日（5日）在商台節目表示，學校購置了供3張小朋友用的桌球枱，學生及家長反應踴躍，但她建議日後放寬進場規定後，小學生亦應在家長陪同下到桌球館。中國香港桌球總會主席羅永聰表示，放寬限制有助舉辦中小學生訓練班比賽，甚至刺激夜市。



香港桌球總會主席羅永聰（右一）認為今屆賽事「超額完成」。（公關提供）

小學校長稱桌球館從前品流複雜感覺已消褪

楊翠珊表示，以往都認為桌球館品流複雜，但近期已沒有這個感覺，又指桌球是健康運動，有助訓練學生的聆聽、思考及專注能力。她表示，不會特別擔心當局放寬限制，但建議小學生在家長陪同下到桌球館，可作為親子活動。她又指，學校2年前參加了精英運動員慈善基金賽馬會動感校園計劃，買了3張小朋友用的桌球枱，學生及家長反應踴躍，師生都對桌球有興趣。

桌球總會指放寬限制助舉辦中小學生訓練班及比賽

中國香港桌球總會主席羅永聰表示，年輕人進入桌球館的限制在八、九十年代開始實施，一直認為不公平，但相信去年香港舉辦的世界桌球大師賽，吸引不少市民注意，是轉捩點。他指，過去舉辦校際賽，因為校服的限制，不能在桌球館舉辦，但政府只有一個場地適合，造成很大的掣肘；他認為今次放寬限制，有助舉辦針對中小學生的訓練班和比賽，家長也可能會帶子女到桌球館，可能還會刺激夜市。

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將吸煙與桌球相提並論是不公平標籤

羅永聰指，桌球館是體育場所，設年齡限制是不合理。對於有意見指，桌球館仍有不少人違規吸煙，他指，如果有人違規，控煙酒辦會作出檢控，強調桌球館是體育場所，並非娛樂場所，將吸煙和打桌球相提並論是不公平的標籤。

他又指，小朋友接觸桌球運動並無難度，現時已有桌球學校，讓學生學習基本技巧，小朋友可以用站高一點、用較短的桿學習，一些出色的運動員7、8歲開始已接觸桌球。