桌球室限制擬放寬　四眼Cue后吳安儀盼早實現：放學唔洗趕換校服

政府建議放寬多項進入持牌桌球館限制，包括將最低年齡由16歲降至8歲，並允許穿著校服者入場。曾登上世界排名第一、在多個女子世界職業桌球錦標賽奪冠的香港「四眼Cue后」吳安儀相信，有關改變對桌球將來重返大型運動會有好大幫助，同時可吸引更多年青人更早接觸桌球運動，並能可長他們在桌球室練習時間：「放學唔洗趕住返屋企換校服先去桌球室。」



康樂及文化事務署向立法會民政及文化體育事務委員會提交文件，建議修訂《遊樂場所規例》，放寬年青人進入桌球館的限制，以達推廣體育目的。當中包括將進入桌球館年齡下限，由現時的16歲降至8歲，限制青少年進入持牌桌球館時間，由現行晚上8 時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時，同時允許穿著校服的人進入持牌桌球館。

香港「四眼Cue后」吳安儀相信，政府放寬桌球室限制對桌球將來重返大型運動會有好大幫助，同時可吸引更多年青人更早接觸桌球。（吳安儀Instagram）

吳安儀接受訪問時回應稱，相信此改變可以吸引更多年青人更加早接觸桌球，同時加長他們在桌球室的練習時間，她期望有關修例可以實現，如能明年第一季生效，「咁下年暑假小朋友同家長就可以多一個選擇（活動）。」

「放學又唔洗趕住返屋企換校服先去桌球室。」吳安儀認為，修例可以令更加多人認識及接觸到桌球，而她更希望桌球可以成為學校活動：「我一直覺得桌球同其他運動一樣，好似籃球同游水，可以成為學校運動會或者課外活動，桌球總會努力咗好多年，相信呢個消息可以令到更加多人認識同接觸呢個運動項目，對桌球將來重返大型運動會好有幫助。」