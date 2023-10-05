警隊金鐘站設自助報失機　首置於公眾場所　擬擴展至大圍及尖東站

警務處早年在警署設置「自助服務機」，處理市民報失案件，在今年9月22日起，首次於港鐵金鐘站設置自助機，當日有一名內地旅客，成功過警隊及港鐵系統，成功尋回失物，而截止至9月底，金鐘站自助機已處理10宗報失個案，警方考慮未來在大圍站及尖東站加設自助機。



警署自助服務機7至9月處理15,484宗報失個案 佔報案室逾7成案件

警方在2021年9月開始，分階段在多間警署設置自助服務機，至今已處理51,750宗報失個案，節省12,938小時工時，當中今年7至9月，已處理15,484宗報失個案，佔警署報案室超過七成案件。

警務處處長蕭澤頤（左六）連同警隊高層舉行啟動儀式。左起：警務處助理處長（公共關係）陳思達、東九龍總區指揮官羅越榮、港島總區指揮官郭嘉銓、署理監管處處長關翠貞、行動處處長陳東。（蘇煒然攝）

金鐘站自助服務機為首個設於公眾場所自助機

警方自助機的「報失易」在今年9月6日，與港鐵「自助失物處理平台」連接，至上月底處理38宗涉港鐵網絡內的遺失財物個案，當中5宗成功尋回失物。

投入運作9日處理10宗報失 報失機助內地客尋回手袋

今次是警隊首次在公眾場所設置自助機，在今年9月22日至30日，已處理10宗報失，9月22日當日有一名內地旅客在屯馬綫烏溪沙站遺失財物，他其後在旺角警署透助自助機報失，翌日經港鐵系統，成功找回手袋手機內地證件。

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警務處處長蕭澤頤表示，過去警署報案室處理個案中，有一半與報失財物有關，引入自助服務機，可以減低警署人流及輪候時間，警方亦可集中處理其他個案。

蕭澤頤：考慮擴展至更多港鐵站、邊境管制站及大型商場

他又表示，金鐘站自助機位於主要的轉乘站，亦鄰近旅遊設施，希望便利市民，自助機與港鐵接連後，相信不論港鐵內外，物歸原主機會可大增，警隊正考慮將自助機擴展至更多警署，以及港鐵站、邊境管制站，或大型商場等。

他續指，自助機是行政長官在2022年《施政報告》中「建設智慧政府」的KPI之一，警隊已於今年1月達成，共有12部自助機為市民服務。

警隊資訊系統部警司林穎聰表示，金鐘站自助機至今有不少內地旅客報失，警隊考慮未來在新界大型轉車站大圍站，及旅遊熱點尖東站加設自助機。