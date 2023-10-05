WhatsApp騙案｜方保僑：假網頁冒起　用戶應登出可疑「連結裝置」

【WhatsApp騙案/騎劫】個人資料私隱專員公署今日（5日）公布，過去一個月接獲共五間社福機構及學校資料外洩事故通報，相關機構表示其用作與受助人、學生或學生家長通訊用的WhatsApp帳戶遭騎劫及騙取金錢，事件涉及近900名受助人、學生、學生家長或職員的姓名及手提電話號碼等個人資料。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，近期有騙徒利用虛假的網頁版WhatsApp，盜取用家帳戶，在騎劫後冒認用戶向聊天群組呃錢，「有時講多兩句就問你借錢，就要小心」。他建議用家多留意系統內的「連結裝置」，如果發現可疑裝置連結帳戶，應立將其登出。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，近期有騙徒利用虛假的網頁版WhatsApp，盜取用家帳戶，在騎劫後冒認用戶向聊天群組呃錢。（受訪者提供相片）

方保僑表示，現時搜尋系統上會出現一些虛假的網頁版WhatsApp，幾可亂真，用戶登入後，騙徒便可同步獲取用戶資訊，繼而在聊天清單中尋找獵物。

他提醒家長，騙徒有機會冒認機構管理員，向家長群組埋手，如果突然收到籌款要求、索取金錢要求等，就要提高警覺，「有時講多兩句就問你借錢，就要小心」。

WhatsApp網絡騙案手法層出不窮，還有騙徒假扮WhatsApp官方帳號防不勝防？（資料圖片）

方保僑又指，騙徒在與家長對話後，可以將聊天紀錄隱藏，令用戶難以察覺，所以建議機構管理員，需經常留意WhatsApp內的「連結裝置」，如果發現有可疑裝置連接WhatsApp帳戶，應立即刪除。