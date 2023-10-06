公務員招聘｜ACO、CA等三職位今起變全年招聘　灣仔增設招聘中心

公務員近年出現離職潮，公務員事務局今日（6日）表示，於灣仔稅務大樓開設招聘中心，招聘助理文書主任（ACO）、文書助理（CA），以及二級私人秘書（Personal Secretary II）等職位。上述三個職位亦由今日起，改為全年招聘。



中心今日起投入運作，除了提供招聘資訊，亦設置多部電腦方便即場遞交申請。合資格的申請人無論是經網上或到招聘中心遞交申請，均會於之後獲安排在到中心接受技能測驗、《基本法及香港國安法》測試及遴選面試。



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楊何蓓茵：三職系2,700個空缺 冀約四個月完成招聘

位於灣仔稅務大樓37樓的公務員事務局一般職系處招聘中心，今日起投入運作，以處理助理文書主任（ACO）、文書助理（CA），以及二級私人秘書（Personal Secretary II）等三個職系的招聘事宜。三個職系即日起改為全年招牌。

楊何蓓茵今早現場視察後表示，三個職系受退休潮影響，截至今年7月，約有2,700個空缺。她續指，相關職位離職率不高，但過往每一至兩年才展開招聘，每次招聘期兩周，往往收到「海量」申請，需時間處理，預計招聘中心開啟後，大約四個月便會完成招聘程序。她期望，在2023／24年度，可招聘助理文書主任、文書助理各900名，以及二級私人秘書200名。

公務員事務局局長楊何蓓茵（歐嘉樂攝）

約1.5萬人申請做政務主任、二級行政主任

翻查資料，助理文書主任月薪介乎16,695元至34,060元；二級私人秘書月薪酬介乎17,770元至34,060元；文書助理月薪則介乎14,735元至25,815元。

問到是否有吸引力招聘充足人手，楊何蓓茵表示，現時相關職系不再只是單純處理文書工作，亦要與市民接觸，及處理牌照申請等工作，並認為其薪酬不差於市場上同類工種，有一定吸引力。

另外，六個公務員學位職系招聘，包括政務主任（AO）、二級行政主任（EO）等，將於今午5時截止申請，楊何蓓茵表示，截至昨日收到約1.5萬份申請，較去年多，預計今日亦有不少人遞交申請，形容投考反應令人鼓舞。

公務員事務局一般職系處招聘中心



地址：灣仔告士打道5號稅務大樓37樓3701室



辦公時間：星期一至五上午9時至下午1時；下午2時至5時（星期六、日及公眾假期休息）



查詢電話： 2594 6622

