楊何蓓茵：公務員從來非鐵飯碗　刪守則中「政治中立」字眼仍研究

政府建議簡化處理表現持續欠佳公務員機制，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（19日）在電台節目表示，公務員從來不是「鐵飯碗」，而公務員隊伍亦不是「一池死水」，料機制簡化後，有信心在數個月內或約半年內完成流程。她又稱，過去5年共有16名公務員啟動過現行機制，當中9人已離開政府。她預料當機制簡化後，個案數字會增加。



楊何蓓茵指公務員不是「鐵飯碗」。（盧翊銘攝、資料圖片）

簡化表現欠佳公務員退休機制出現不公平機會低

楊何蓓茵在節目中指出，簡化令工作表現持續欠佳公務員退休的機制對於工作表現未達標的公務員是一個「信號」，期望相關公務員能自我醒覺，但如果能力不足或不合適工作崗位，則早日結束也比拖延較好。她又稱，機制處理並非「一次半次」表現欠佳的人士，而是表現持續欠佳的公務員，又指期間公務員還會經過培訓、輔導、調職等，因此存在不公平或偏見的機會很低。

簡化表現欠佳公務員退休機制後，處理程序約在半年內完成。（林靄怡攝/資料圖片）

過去機制程序冗長

對於過去的機制，她承認程序冗長，處理時間平均約20個月，簡化後表現不佳公務員的申述機會由4次減至2次，同時減省部門獨立委員會評核，以及將無限期的觀察期減至最多1次，對流程在數個月內或約半年內完成表示有信心。

楊何蓓茵指爭取在今年內完成修訂公務員守則。（資料圖片）

更新《公務員守則》不會走數

至於施政報告提出強化公務員管理，更新《公務員守則》，楊何蓓茵則重申，因社會有不同意見，局方要研究是否保留相關字眼才諮詢公衆，但亦表示不會「走數」，爭取在今年內完成修訂守則。另外，她指「政治中立」相等於無論任何政治理念、與任何政黨關係，都忠誠執行政府決定，強調有關要求從來沒有改變，問題在於如何表述，才能確保不會有人錯誤演繹。