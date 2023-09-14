公務員招聘｜周六起聘AO、EO等　聯合招聘考試JRE等重要日期一覽

【公務員招聘2023/公務員招聘考試/政府工招聘/AO/EO聯合招聘考試】公務員事務局今日（14日）宣布將於本周六（16日）展開2023至24年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二‍級管理參議主任及二級運輸主任的工作。



該局指，所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考，而現正修讀大‍學學士學位或同等學歷，並將在二○二四年或二○二五年畢業的學生也可提交申‍請。截止申請日期為10月6日下午5時（香港時間）。



當局指，合資格的申請人會獲安排參加暫定於12月2日在香港舉行的聯合招聘考試(JRE)，一文看清重要日期及投考資格。



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六個公務員學位職系招聘包括

職位/招聘目標人數



政務主任（Administrative Officer）/50人



二級行政主任（Executive Officer II）/220人



二級助理勞工事務主任（Assistant Labour Officer II）/10人



二級助理貿易主任（Assistant Trade Officer II）/4人



二級管理參議主任（Management Services Officer II）/7人



二級運輸主任（ransport Officer II）/15人



申請資格：

．所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民



．現正修讀大‍學學士學位或同等學歷，並將在二○二四年或二○二五年畢業的學生



申請截止時間：

．2023年10月6日下午5時（香港時間）



聯合招聘考試日期：

．合資格的申請人會獲安排參加暫定於12月2日在香港舉行的聯合招聘考試。



除了應考聯合招聘考試，所有申請上述職位的人士必須具備：

．綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績，詳情載於公務員事務局 網頁



．綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及



．《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）的及格成‍績。



未取得上述綜合招聘考試及／或《基本法及香港國安法》測試成績申‍請人可否申請？

．可申請。他們會獲安排參加暫定於十二月二日在香港舉辦的一場特設綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測‍試，但他們必須取得所需成績，聯合招聘考試的答卷才會獲處理。



內地和海外升學或居住的考生如何參加？

．公‍務員事務局將於上海增設試場，申請人可‍選擇於12月2日在7個香港以外城市（即北京、上海、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫‍哥‍華及悉尼）的其中一個場地應考聯合招聘考試。綜合招聘考試(CRE)及《基本法及香港國安法》測試亦暫定於12月2日在該八個城市舉行，需應考相關試卷的申請人可由9月23日起報名，報名期至10月6日下午五‍時（香港時間）截止。



申請方法及重要網站

公‍務員事務局指，聯合招聘詳情將由周六起上載至公務員事務局網頁，以及香港特別行‍政區政府一站通網頁。有關政務主任的招聘詳情亦可瀏覽專題網站政務主任招聘專題網站。申請人可透過公務員事務局網頁的網上申請系統直接遞交申請或下載申請書（CSB 606（Rev. 9/2023）及CSB 606A（Rev. 9/2023）），或向民政事務總署各區民政諮詢中‍心、勞工處就業科各就業中心或工業貿易大樓一樓詢問處索取申請書。