劏房租管｜業主涉無為兩間劏房交租賃通知書　被控兩罪共罰1800元

劏房租管實施近兩年，一名劏房業主涉嫌違反劏房租管規定，未有在法定時間內，提交租賃通知書（表格AR2），被差估署檢控。業主今日在東區法院承認兩項控罪，被判處罰款共1,800元。差估署指，今次是劏房租管自去年一月生效以來，第9宗業主因違例被定罪個案。



根據《業主與租客（綜合）條例》，規管租賃的業主，須在租期開始後的60日內，向差估署署長提交租賃通知書（表格AR2）。差估署稱，今年5月中執行職務時，發現一名劏房業主涉嫌違反相關規定，經深入調查及搜集證據後，決定檢控該名業主。

根據條例規定，業主如沒有合理辯解而拒絕遵從或忽略遵從上述規定，即屬犯罪，最高可被判罰款一萬元；若有關罪行是持續罪行，則可就該罪行持續期間的每一日，另處罰款200元。

差估署指，一直有與水務署進行聯合巡查，向劏房租客直接了解其業主是否涉嫌違規，而當局亦會主動要求規管租賃的業主，提供與租賃有關的資料及參考文件，以核實相關業主是否已遵從《條例》的規定，若業主無合理辯解而拒絕提供相關資料或忽略署方要求，即屬違法，最高可被判罰款一萬元及監禁三個月。