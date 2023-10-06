颱風小犬｜黃大仙中心架設沙包陣防洪水　環翠商場店主預隨時救舖

颱風小犬重構風眼並逐步逼近香港所在的珠江口一帶，天文台今日（6日）下午改發3號風球，預測明起（7日，星期六）一連三日離岸及高地風力間中達8級（烈風，8號風球風力），有狂風驟雨，雨勢有時頗大。



9月初「世紀暴雨」為香港多區帶來嚴重水浸，當中重災區包括黃大仙中心及紫灣環翠商場。暴風雨即將來臨，今日在場所見，黃大仙中心北館地庫層仍被巨型帳幕圍封，商場連接港鐵站入口外已架設防洪板及沙包陣，以防再有洪水湧入。



至於環翠商場除了扶手電梯外，大致已恢復如常，夾公仔店店主表示，暴雨後需時半個月，才可恢復營業。他稱今晚或不睡覺，做好撤退的心理準備，「如果真係再次開始水浸，我真係會撲返去拯救啲機。」



▼10月6日 黃大仙中心北館及附近店舖情況▼



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黃大仙中心地庫層帳幕圍封 排水渠仍有垃圾

黃大仙中心是上月「世紀暴雨」水浸的重災區之一，地庫層至今仍未恢復，其中只剩下招牌的牛奶冰室，亦被巨型帳幕圍封；扶手電梯正在維修，居民需要從另一個出口前往商場。

至於黃大仙祠通往中心的行人路，已放置防洪板及沙包，但牆邊的泥濘未清洗乾淨，排水渠亦滿佈垃圾，包括汽水罐、零食包裝袋等，未知會否造成淤塞。

▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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▼10月6日 環翠商場情況▼



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環翠商場停車場設水泵、防洪板及沙包做準備

另一重災區柴灣環翠商場，今日已大致恢復原樣，底層商店亦恢復營業，僅扶手電梯未完成修復，居民只能乘坐升降機至上層。商場為了應付即將襲港的颱風，門外已放置防洪板及沙包。

至於地下停車場方面，今日已準備最少五個水泵，分別放在三個角落的排水渠道上。停車場中央亦已整齊擺放一排防洪板，並以沙包作為支撐。不過有車主或擔心再遭遇水浸，已提前包好遮雨罩，避免愛車再受泥沙弄髒。

▼10月6日 環翠停車場情況▼



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▼9月10日 環翠停車場一片泥濘▼



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▼9月10日 環翠商場店舖關閉▼



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夾公仔店店主︰如果水浸會撲返去拯救啲機

位於環翠商場底層的夾公仔店，早前因水浸損失慘重，店內50部機器全部銷毀，損失約50萬元。店舖目前已恢復營業，污泥亦已清洗乾淨，但嚴重變形的木板仍未維修。店主蔡先生指，由於機器損毀嚴重，暴雨後半個月才恢復營業，惟木地板有待維修。他並透露，商場並無賠償相關損失，亦無寬免租金，因此他經過教訓後，正準備購買保險。

面對即將襲港的颱風，他亦嚴陣以待，每小時閱讀相關天氣資訊，又指家中往返店舖約30分鐘車程，已做好隨時撤退的準備，「如果真係再次開始水浸，我真係會撲返去拯救啲機。」他並指，雖然天氣預告稱「小犬」將會減弱，但仍不敢鬆懈。「今晚真係唔瞓覺住，真係落雨嘅話，其實𠵱家每次落雨我都會擔心。」

▼9月10日 環翠商場夾公仔店遇水浸損失▼

