猴痘｜43歲男子確診　潛伏期曾訪馬來西亞　在當地曾有高風險接觸

衞生防護中心正調查一名過往健康良好的43歲男子確診猴痘個案，初步調查顯示，該名病人於潛伏期內曾到訪馬來西亞，據病人提供資料，他於當地逗留期間曾有高風險接觸，衞生防護中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定，連同此宗個案，香港至今共錄得50宗猴痘確診個案。



衞生署衞生防護中心10月6日公布，一名過往健康良好的43歲男病人確診猴痘。（Getty Images）

新增個案涉及一名過往健康良好的43歲男病人，衞生防護中心指，病人於9月27日開始出現皮疹和發燒，本月3日到香港中文大學醫院求診，現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。

初步調查顯示，病人於潛伏期內曾到訪馬來西亞，據病人提供資料，他於當地逗留期間曾有高風險接觸。衞生防護中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

此為本港第50宗猴痘確診個案，衞生防護中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。