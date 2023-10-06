WhatsApp騙案︱騙徒落廣告令假連結置頂　專家指Google有責任處理

近期網絡騙案猖獗，不少人的Whatsapp帳戶遭騎劫。資訊科技業界指，騙徒透過於Google投放廣告，令到偽冒WhatsApp的登入網頁於搜尋結果「置頂」。有資訊業界人士認為情況不理想，認為如相關網站收到一定數量檢舉後，便應在進入時加上警告標語。不過他亦指，現時除了靠檢舉，本身較少方法禁絕同類欺詐網站，尤其本身相關網站與正版相似。



WhatsApp網絡騙案手法層出不窮，還有騙徒假扮WhatsApp官方帳號防不勝防（資料圖片）

楊全盛：AI難以辨別與正版網站相似界面

電腦保安事故協調中心指，騙徒於搜尋引擎，即例如Google等投放廣告，令假冒WhatsApp的登入網頁於搜索結果「置頂」，誘導用戶進入釣魚網頁登入，藉此存取帳戶，並冒名欺詐親友。

互聯網專業協會副會長楊全盛表示，欺詐網站「置頂」的情況並不理想，惟坦言難以禁絕。他表示，Google一般都並非以人手審視，而欺詐網站與一般網站，甚至正版網站的界面相似，難以透過AI辨別。他續指，不雅相片等內容，會有客觀條件過濾相關內容，但欺詐網站沒有客觀條件供AI識別。

Google在累積一定數量檢舉後應有警告標語

楊全盛指，現時Google依賴網民檢舉同類欺詐網站。他建議，只要累積一定數量檢舉，Google便應自動在點擊有關連結時，即時彈出警告標語。雖然此舉或「誤中副車」，令部份正常網頁受影響，但他認為可以事後向Google投訴，比任由騙詐網站如常「置頂」存在為好。

互聯網專業協會副會長楊全盛指AI難以辨別與正版網站相似界面。（資料圖片／歐嘉樂攝）

黃浩華：用戶應自行辨別網站真假

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，同類情況除了於Google，亦會在其他社交媒體出現，強調相關平台不論以人手，抑或以科技，都有責任處理，但有時確實可能太多同類欺詐個案，難以全部處理，故需要用戶舉報。

問到現時科技是否難以禁絕同類騙案，黃浩華表示，不同時代有不同媒體及軟件，當科技更新後，自然有新的騙案。他續指，科技確可以解決部份問題，但確實難以掃除全部騙案，「唔會話100%無晒」。他認為最重要的方法都是教育，用戶自行辨別網站真假，「做好自己平時軟件嘅資訊保安，唔好將重要資料交畀陌生嘅人。」