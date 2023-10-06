WhatsApp騙案︱封存對話難察覺被盜　方保僑籲檢查已連結裝置設定

個人資料私隱專員公署於過去一個月接獲共五間社福機構及學校資料外洩事故通報，事件涉及近900人的姓名及手提電話號碼等個人資料。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，市民一般難以得知自己的帳戶是否已被騙徒盜用，因騙徒會馬上將對話紀錄封存，所以用戶不會察覺到有其他人曾發送訊息。他建議可查看「已連結裝置」，如有可疑地方應立即登出所有裝置以防萬一。



方保僑指騙徙用戶口發送詐騙訊息後都會馬上將對話紀錄封存，所以用戶不會察覺到有其他人曾發送訊息。（資料圖片）

方保僑指騙徙用戶口發送詐騙訊息後都會馬上將對話紀錄封存，所以用戶不會察覺到有其他人曾發送訊息。（示意圖／資料圖片）

騙徒封存紀錄詐騙訊息 如有可疑「已連結裝置」須即登出

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，市民一般難以得知自己的帳戶是否已被騙徒盜用，因騙徒透過用戶口發送詐騙訊息後，會馬上封存對話紀錄，用戶不會輕易察覺，大多是收到詐騙訊息的朋友詢問時才得知帳戶被入侵。

要確保帳戶沒有被入侵，方保僑指，唯一的方法是在WhatsApp的「設定」中查看「已連結裝置」，如發現有可疑的裝置或比印象中登入的裝置數量多，安全起見應立即登出所有裝置。

要確保帳戶沒有被入侵，方保僑指唯一的方法是在WhatsApp的「設定」中查看「已連結裝置」。

留意WhatsApp網頁版的網址串法是否正確

另外，方保僑亦指，登入WhatsApp網頁版時要加倍留意，尤其是確認好網址串法是否正確，即「whatsapp.com」，而最安全的方法是透過windows版的WhatsApp來登入。他續指，留意到近期的騙徒十分「本土化」，「寫啲對話好地道，同friend講嘢咁」，容易令人誤墮陷阱。

多加提防附帶連結的訊息

電腦安全研究員賴灼東則指出，市民近期收到連結時應多加提防，尤其當朋友突然只傳送一條連結而未有作說明時，更不應無條件信任地按下連結，「佢十年唔搵你，都問問係咩link。」另外，他提醒WhatsApp只會透過其應用程式聯絡用戶，如市民收到聲稱來自WhatsApp的SMS短訊，相信大多是詐騙訊息，要多加留意。