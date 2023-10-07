颱風小犬｜ 3號風球下繼續北上　新界居民稱返深圳方便過出九龍

熱帶氣旋小犬正影響本港天氣，天文台預料3號風球將於今日大部分時間維持，記者今早（7日）到香園圍口岸視察，發現仍有不少港人過關北上吃喝玩樂。有新界居民稱，不擔心天氣不穩，又稱返深圳比出九龍的交通更便利、成本更低。有人則指，如天氣轉壞，才會提早返港。



過百人排隊搭巴士 前往香園圍口岸

今早10時，位於香園圍口岸仍有港人過關北上吃喝玩樂，人流暢旺；接近中午12時，位於粉嶺中心附近、前往香園圍口岸B7巴士站，曾出現過百人排隊等候上車。

居住沙田的市民范女士，與三位朋友相約經香園圍口岸北上遊玩，並打算於今晚回港。她表示，由於交通便利，故不擔心小犬風力加強或回程時天氣惡劣不穩，「講真如果你話方便嘅，仲方便過出九龍啦，因為我哋住新界嘅，你出九龍都仲貴。」

她透露，今日計畫到深圳大鵬灣的大小梅沙的沙灘、逛逛商店，以及享受美食，預計每人消費約200元內，又指昨日已經北上一次到大鵬中心購物，買了兩對總共僅需50元的涼鞋。

受小犬影響 見周末口岸人流減少

不過受小犬影響，每星期平均北上兩三次的范女士，稱觀察到今日經蓮塘/香園圍口岸過境的人流比以往周末減少，「平時我如果係禮拜六坐呢班車，其實都係企滿晒人嘅。」她認為這樣反而可疏通人流。

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天氣轉壞會提早返港 天氣涼爽適合北上

偶爾北上的兩位崔氏女士，今日帶同幾位從未北上朋友北上逛逛，主要到「有瓦遮頭」的商場。若天氣轉壞，她們稱會提早回港，「出面落大雨，我都想返轉頭」。她們又稱，今日天氣涼爽，故北上逛逛，「太熱就唔會啦」。

感風平浪靜北上計畫如常

梁先生打算與朋友北上深圳吃飯，雖然小犬正在移近香港，但他稱感覺「風平浪靜」，「天文台話今日都係三號風球嗻」，他指會即日往返，預計五六點就回港，也不會特別提早回來。譚小姐一家三口與十多位朋友相約北上遊玩吃飯，主要在商場內活動，亦不擔心天氣不穩。