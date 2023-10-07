颱風小犬｜林世雄稱已派員清理排水系統　會監察海陸空適時應對

上月初世紀黑雨襲港，多區發生山泥傾瀉，巨石阻擋耀興道全部行車線。運輸及物流局局長林世雄今日（7日）在網誌表示，耀東邨耀興道上月8日暴雨期間出現山泥傾瀉，已指示人員在安全下加緊處理。他又指，雖然熱帶氣旋小犬暫未有為本港帶來太大影響，但已因應各方面的不同情況，採取一系列措施，全天候監察海、陸、空情況。



▼9月9日下午 林世雄視察石澳道山泥傾瀉和路陷現場▼



已指示承辦商做好準備和安排足夠的資源

運輸及物流局局長林世雄今日在網誌表示，雖然小犬暫時未有為本港帶來太大影響，但已因應各方面的不同情況，採取一系列措施，全天候監察海、陸、空情況，適時作出應對。

林世雄提到，在陸上交通方面，路政署在本周初已開始加緊派員巡查，以及清理水浸風險較高的道路和相關的道路排水系統，如排水口及渠道，確保行車路排水系統暢通；同時聯絡相關部門檢查轄下水浸風險較高的行車隧道，以及行人隧道的排水系統和泵水設備，確保在颱風來臨前運作正常。

此外，路政署亦指示承辦商做好準備和安排足夠的資源，包括人手、機械、物料等，以確保在需要時能採取迅速的應急行動，清理阻礙行車路和道路排水系統的障礙物和進行道路復修工作，減低對公共道路使用者的影響。

至今清理150噸耀興道行車道泥石

林世雄指，耀東邨耀興道上月8日暴雨期間出現山泥傾瀉，明白道路阻塞影響居民生活，已指示人員在安全下加緊處理，但由於相關地點位於高處的天然山坡表面，有巨石和大量碎石需要固定或移除，工程難度及危險性非常高，首要任務是須確保公眾及施工人員的安全。

林世雄續指，路政署的承建商至今已清理約150噸覆蓋耀興道行車道的泥石，以騰出空間安裝保護圍網。安裝保護圍網工程及相關的安全設施已開展，有關工作將趕及在本星期內完成。

他又補充，第二階段會以岩釘及其他技術鞏固斜坡頂上的巨石，然後清理跌落於斜坡上的大量碎石，過程中或許需利用化學物料令泥石變成碎粒再作清理，然後進行噴漿鞏固；最後一個階段則會再採用其他工程加以穩固斜坡。完成復修後，土力工程處會再檢視及評估情況，以期在安全狀況下重開耀興道。