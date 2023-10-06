颱風小犬｜保安局舉行跨部門會議　稱已充分準備應對惡劣情況

颱風小犬逐漸逼近香港， 署理保安局局長卓孝業今午（6日）主持跨部門會議，14個政策局及部門的代表出席會議，聽取天文台代表就小犬的最新評估，並匯報各部門於颱風來臨前已執行的防備工作以及部署的應變計劃。會上亦檢視早前超強颱風蘇拉及熱帶氣旋海葵低壓槽引致的狀況，並作出評估，作好預案。



因應颱風小犬逐漸逼近香港，署理保安局局長卓孝業今午（10月6日）主持跨部門會議，統籌各部門為應對小犬的準備工作。（政府新聞處圖片）

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



+ 7

署理保安局局長卓孝業今午主持跨部門會議，14個政策局及部門的代表出席會議，聽取天文台代表就小犬的最新評估，並匯報各部門於颱風來臨前已執行的防備工作以及部署的應變計劃。

政府指，各部門已作充分準備，以應對任何惡劣情況，亦會密切留意高風險地點，隨時作出應變和及早向公眾發放信息。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



+ 12

會上亦檢視早前超強颱風蘇拉及熱帶氣旋海葵低壓槽引致的狀況，並作出評估，作好預案。在八號烈風信號發出前或緊急情況，保安局也會啓動緊急事故監察及支援中心，統籌各部門的部署及資源調配。

▼9月2日 颱風蘇拉襲港後西貢碼頭市面▼



+ 4

▼9月2日 颱風蘇拉襲港後將軍澳市面▼



+ 13

出席跨部門會議的14個政策局及部門的代表分別來自：保安局、發展局、運輸及物流局、屋宇署、土木工程拓展署、渠務署、消防處、民政事務總署、香港天文台、警務處、路政署、政府新聞處、海事處及運輸署。

▼9月1日 10號風球下的杏花邨▼

