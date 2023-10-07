樓價指數35年飆13倍　上車盤仍難負擔　團體：置業對新一代是奢望

受加息周期影響，雖然樓市走勢偏軟，但對基層、年輕人而言「上車」仍然不是易事。有團體發表研究指，本港整體樓價指數飆升逾13倍，租金指數升幅亦達近2.8倍，兩者均遠超通脹，當中不足430平方呎的「上車盤」的樓價和租金升幅，均是各面積單位之冠。該團體認為，有關研究反映對新一代而言，置業是奢望，促請政府增加私樓供應，以緩和現時供不應求的住屋困境。



10月7日，新青年論壇發表研究報告指，本港整體樓價在過去35年飆升逾1,300％，租金升幅亦達近280％，遠超通脹的220％，反映對新一代而言，置業是「奢望」。（新青年論壇圖片）

（報告截圖）

近十年上車盤升幅最大

新青年論壇早前比對差估署1987至2022年間的樓價和租金指數，分析過去35年大學學歷勞工的收入和增薪速度，發現本港整體樓價從26.3點，升至369.7點，增幅逾13倍，而整體租金指數則由47點升至178.3點，升幅亦近18倍；惟通脹從32.1點升至103.3點，升幅為221.8%。

研究又指，在不同類型的單位的樓價升幅中，實用面積少於430平方呎的A類單位，在2012至2022年間的樓價最高，達87.3%，高出整體樓價指數的79.3%，意味着近十年「上車盤」升幅最大，令本身置業能力較弱的年輕世代更難「上車」。

（報告截圖）

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研究續指，經「樓價指數」調整後的初入職（20至24歲）的中位數收入，由1987年大學畢業的「第一代」的17,490元，跌至「第八代」，即2022年畢業的4,868元。

團隊又將新界430平方呎單位的平均呎價，除以大學學歷勞工收入，得出每呎價錢佔不同世代大學學歷勞工初入職收入，即20至24歲時的月入的百份比，由在1987年第一代畢業生的19.1%急增至第8代，即2022年畢業的新一代的74.1%，反映年輕新一代對「上車盤」的置業承擔能力，遠低於年長一代。詳情以下：

第一代（1987年）：19.1%

第二代（1992年）：33.9%

第三代（1997年）：42.4％

第四代（2002年）：21.6%

第五代（2007年）：27.5%

第6代（2012年）：52.5％

第7代（2017年）：75.3%

第8代（2022年）：74.1%

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新青年論壇總結研究指，經樓價指數調整後的大學學歷勞工收入持續下跌，新界不足430平方呎的「上車盤」，平均呎價佔收入比例雖然不再暴增，但仍維持在極高水平，反映年輕世疑面對異常沉重的置業壓力，除非現時暫時緩和的樓價出現大幅度調整，否則對年輕世代而言，置業可說是奢望。

新青年論壇續指，政府將公私營房屋供應比例訂為7:3，惟私樓供應量仍然不足，令總體房屋供應持續緊張，促請政府大幅度加強土地供應，為私人市場提供足夠房屋，同時亦餛推行產業發展政策，發展高新科技等高增值行業，增加高收入的工種，以提高年輕世代的大學學歷勞工收入。