租置計劃｜消息：擬恆常化推售回收單位　100萬以下上車盤將再現

房屋委員會近年重新推售租置屋邨貨尾單位。據了解，當局擬恆常化出售租置計劃回收單位，並沿用現時的定價機制和轉售限制，在未來的居屋、綠置居和特快公屋編配計劃中推售，意味在「居屋2023」計劃便可再現無需100萬可「上車」的喜訊。房委會資助房屋小組委員會將於周五（16日）開會商討。



房委會近年重新推售租置屋邨貨尾單位，當局擬將其恆常化。（梁鵬威攝）

供綠表資格及特快公屋編配計劃人士購買

消息人士透露，房委會擬在周五的會議上提出，恆常化出售租置計劃回收單位，並將目標買家定為有綠表資格人士和「特快公屋編配計劃」的合資格申請人，同時納入未來的居屋和綠置居計劃中一併出售。

至於租置單位的售價，消息人士則指，當局擬沿用現行租置計劃的定價機制，以𨤳定租置計劃回收單位的售價，亦會沿用現時同類型單位的轉讓限制。

首2年可原價回售房委會 5年後可於白居二或自由市場出售

根據房委會資料，租置單位首次售出日起計的兩年內，若業主欲轉讓單位，須按原價將單位售回房委會，購樓時所獲得的特別折扣優惠實際金額，亦須於同時退還。

租置單位在首次購入5年後便會「解禁」，業主除可將單位在居屋第二市場轉售予合資格人士外，也可先繳付補價予房委會，然後把單位在公開市場出售、出租或以其他方式轉讓 。