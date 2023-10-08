颱風小犬︱釣魚翁嫌屋企太細　在乒乓波枱上劏魚　再釣落海中清洗

颱風小犬襲港，天文台今日（8日）中午12時40分改發8號烈風或暴風信號。海怡半島海旁近海邊仍有不少市民在散步吹風，有市民特意帶來一條重約3斤紅鮋魚到場，他將魚穫放在屋苑內的一張乒乓球桌上「劏魚」，之後再將血淋淋的紅鮋魚勾起，慢慢釣落海中「清洗」。亦有跑步人士表示，表示每日都會到海旁做運動，「無論打風落雨都好，都唔會改變我。」



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8號風球之下，仍有不少人到海怡半島海旁散步，有市民在屋苑的乒乓球桌上「劏魚」，之後將魚勾起，走到海邊緩緩放落海水中「清理」。他表示，由於家中的廚房太細，平時都會將釣到的魚帶到乒乓波枱處理，而他昨晚在海旁釣了一條重約3斤的紅鮋魚，但由於已經夜深，所以於今日下午才處理魚穫。

跑步人士：無論打風落雨都好，都唔會改變我

黃先生則在海怡半島跑步，跑了大約35分鐘，他表示每日都會到海旁做運動，「無論打風落雨都好，都唔會改變我。」他認為打八號風對他跑步並沒有影響，相反跑步時海風迎面而來，與烈日當空下跑步的感覺亦有所不同。他又指為免滑例，會放慢來跑。

對於小犬的風勢，他表示在海怡半島住了十年，認為小犬雖然有8號風球，但未算是十分厲害，即使平時打風附近一帶亦甚少水浸，唯獨是早數年前山竹襲港，海浪湧上堤岸，更對會所造成不少破壞。