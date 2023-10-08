颱風小犬｜料今晚天文台以南約70公里掠過　將評估需否掛更高風球

天文台在今日（8日）中午12時40分發出8號風球，按照現時預測路徑，預測小犬會在今晚在天文台以南約70公里左右掠過。天文台表示，若小犬維持現時強度，其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，該區風力可能會再進一步增強，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台：若小犬維持現時強度 颶風區今晚頗為接近香港南面海域

天文台表示，受小犬影響，本港離岸多處吹烈風，高地間中吹暴風。小犬會在今晚最接近本港，在香港天文台以南約70公里左右掠過。本港會逐漸由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風。

天文台指出，若小犬維持現時強度，其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，該區風力可能會再進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。 與小犬相關的強雨帶正由東面接近本港，預料今明兩日本港會有狂風大驟雨。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時95、85及56公里，最高陣風分別超過每小時120、99及90公里。

小犬颶風圈半徑27公里

根據天文圖為船舶提供的熱帶氣旋警告，在今日早上11時，颱風小犬的烈風圈（風速超過每小時33海浬或時速63公里以上，即8至9級風）半徑為45海浬，即83公里；

暴風圈（風速超過每小時47海浬或時速88公里以上，即10至11級風）半徑為30海浬，即55公里；

颶風圈（風速超過每小時63海浬或時速118公里以上）半徑為15海浬，即27公里。