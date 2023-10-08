男拔生曾憲哲失蹤｜無懼小犬8號風球續尋人　義工盼：儘快搵到佢

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲（17歲）至今已失蹤4日，縱使颱風小犬襲港，八號風球已懸掛下，仍無阻民間義務搜索隊爭分奪秒上山尋人的決心，其中「香港守望者服務團（HKGV）」更派出「風更」搜救，4名隊員「孖咇」分頭尋人，組織發言人Anson表示，資深隊員稍後或會前來支援，暫時天氣狀況還可以接受，未有下山的打算。他稱，「（打風）當然有一定程度的危險，但都繼續想爭取時間，儘快搵到佢！」另外，服務團部分成員亦會在各區巡邏，協助處理颱風下的塌樹。



+ 4

今次已不是香港守望者服務團首次在颱風期間設立風更進行山野搜索行動。今年8月，57歲甯國良前往黃牛山行山後失蹤，該服務團同樣無懼蘇拉襲港下，繼續進行搜索行動。當時發言人亦曾受訪，指在較嚴峻的環境下，會派出資深「風更」成員，他們是有較長期的經驗，以及受過長期野外訓練的骨幹成員、包括團隊內曾有民安隊山野搜救等經驗的成員，同時亦會以個人安全為優先考慮。

另一民間義務搜索隊「郊野義務搜索隊（CVST）」在今早打八號風球前夕，亦派出14人到恆大商學院以南搜索，實施細區搜索，以「格仔清除法」逐步尋人，希望把握時機。搜索隊已在八號颱風懸掛前收隊。

+ 12

警方昨日（7日）在社交平台交代最後調查進度，指憲哲最後被發現於周三下午約2時30分，行經小瀝源行善里前往馬鞍山郊野公園方向，其後行蹤不明。警方現時搜救範圍鎖定於馬鞍山郊野公園附近一帶。而曾媽媽昨晚更新社交媒體曾指，憲哲八達通最後一次使用仍是周三下午1時27分 。

+ 1

曾憲哲家屬在社交媒體發文尋人，指曾憲哲周三（4日）12時許離開學校後，在旺角站乘搭屯馬線前往石門，其八達通紀錄顯示下午1時27分在石門出閘，之後便音訊全無。家屬指曾憲哲身上沒有手提電話，身穿短袖白恤衫、黑長褲校服，或戴黑色口罩，呼籲大眾發現神情呆滯的校服少年，立即聯絡曾太5191-3815。