颱風小犬｜8號風球生效　天文台指如颶風區逼近　或改發更高風球

颱風小犬逐漸靠近香港，天文台今日（8日）中午發出8號風球，在2時45分指出，小犬眼壁正逐漸靠近香港南面海域 ，如小犬的颶風區進一步接近本港，有機會改發更高熱帶氣旋警告信號 。



天文台預測小犬會在今晚最接近本港，在天文台以南約70公里左右掠過，今明兩日本港會有狂風大驟雨。



▼10月8日 杏花邨中午前後風力開始增強▼



+ 7

天文台：小犬眼壁逼港 本港南部已多處吹烈風

天文台今日下午表示，小犬屬成熟的颱風 ，其眼壁正逐漸靠近香港南面海域 ，本港南部已多處吹烈風 ，風力可能會再進一步增強 ，如小犬的颶風區進一步接近本港，天文台有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號 。

天文台表示，在下午3時 ，颱風小犬集結在香港天文台以南約90公里 ，預料向西或西北 偏西緩慢移動 ，靠近珠江口一帶。過去數小時，小犬穩定移向珠江口西部。按照此路徑，小犬會在今晚最接近本港，在香港天文台以南約70公里左右掠過 。

在下午3時 ，颱風小犬集結在香港天文台以南約90公里。（天文台圖片）

天文台指，在過去一小時 ，大老山 、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時94 、86 及69公里 ，最高陣風分別超過每小時116、102及84公里 。天文台又指，與小犬相關的強雨帶正逐漸影響本港，預料今明兩日本港會有狂風大驟雨。市民請留意天文台最新的天氣消息 。

▼10月8日 海怡半島風勢增強▼

