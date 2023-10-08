颱風小犬｜天文台或掛更高風球　戰後十月4次9號波　最近一次1975

天文台今日（8日）中午12時40分在改掛8號風球後，兩度更新風力評估，表示如小犬的颶風區進一步接近本港，天文台有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號。換句話說，有機會改掛9號甚至10號風球。

翻查天文台資料，自1946年有紀錄以來10月掛9號風球有四次紀錄，當中的兩次更再高掛至10號風球。若然今日稍後時間改掛9號風球，則是繼1975年超強颱風愛茜襲港後的首次，將會是相隔48年來，差不多半世紀。



▼10月8日 杏花邨中午前後風力開始增強▼



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今年7月至今，已是第三個颱風掛起8號或以上的風球，包括7月17日的泰利8號風球、9月1至2日的蘇拉更由8號風球，提升至9號和10號風球。

天文台自1946年有紀錄以來，10月或以後掛9號、10號風球的有五次紀錄，其中10月錄得9號風球的有四次，包括1950年10月5日的奧西亞、1964年10月13日的黛蒂、1974年10月19日的嘉曼，及1975年10月14日的愛茜。當中黛蒂和愛茜都在同日上升至10號風球。至於11月就有一次9號風球，發生在1954年11月6日的柏美娜。

▼10月8日 海怡半島風勢增強▼



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換句話說，若然現時掛8號風球的小犬，今日稍後時間改掛9號風球的話，就是繼1975年以來的首次，已是相隔48年的事。

對上一次掛9號風球是1975年10月14日的愛茜，在當日凌晨4時30分掛8號，至上午11時掛9號，下午2時15分掛10號，到下午5時05分改掛8號。