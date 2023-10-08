颱風小犬｜港珠澳橋金巴停駛　向隅旅客鼓譟　花400元夾車過大海

颱風小犬逼近，天文台今日（8日）發出8號風球，港珠澳大橋下午2時30分臨時封橋，而港珠澳大橋穿梭巴士在下午1時起暫停營運。



不少旅客在「死線」時趕到大橋口岸，不少旅客以為2時半才「截龍」，到場後始發現尾班車已經開出，難掩徬徨神情。有港人本來打算今日趕回珠海處理私人事務，最後只能打道回府；亦有人決定「拼車」以300元至400元的光顧「白牌車」，趁封橋之前乘搭私家車前往兩地。



港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓人流不多，儘管抵達口岸的巴士都輛接一輛，關口位置也只有幾人等候。不過，金巴停駛前的半小時，不少旅客行色匆匆，拖着行李向關口奔跑。

葉小姐與朋友相約今天前往中山度假，預計逗留兩天，他們計劃先前往珠海再轉乘的士。她說，得知港珠澳大橋會封閉之後也調整了行程，笑言本來打算「瞓到自然醒才出發」，看見新聞之後隨即致電友人，決定提早出發：「本身我話今朝會打風㗎嘛，冇咁勁，點知今朝9點鐘醒，突然間見到，唔知點解咁早打風。」

金巴停駛前15分鐘，旅檢大樓職員走出檢大樓，提醒下車的旅客盡快過關，至下午1時開出最後一班金巴，職員封閉了所有進入旅檢大樓的閘口，不少向隅旅客趕到閘前大感失望。

曾先生被攔在旅檢大樓外，心情略顯鼓譟，他和太太因為家事需要今日之內前往珠海，得知港珠澳大橋將會封閉之後，已特意從元朗乘搭的士趕過來口岸，現在只能打道回府，擇日再來：「睇電視係話兩點半港珠澳大橋閂吖嘛，咁咪趕過嚟囉⋯⋯嘥晒啲車錢。」他一直訴說，金巴資訊不是太清晰，「啲人如果落車嚟咗咁點啊？都有機會人工島過去呀嘛。」

來港探親的戴小姐，未能趕得及回珠海，突然得知沒有金巴乘搭亦感到不知所措，她先致電家人報平安，再想其他方法回珠海。

吉先生（化名）指，原訂今日回珠海，預備明天上班，由於港珠澳大橋兩時半才封橋，現場恰巧有私家車司機招攬不同人士「拼車」，即多人分租私家車前往內地，每人收費為300元至400元，5個人一輛車，他打算與兩名內地旅客一同夾車。他認為，金巴應提早公布最後一班車的時間：「人哋閂大橋兩點半呀嘛，點解金巴佢又要提早一個鐘呢，冇道理呀嘛。」