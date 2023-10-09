港大校政風波｜校委會今討論張翔投訴　學生代表促成立委員會調查

港大校長張翔遭匿名電郵投訴，涉及多項管理不當的指控，校委會今日下午（9日）召開特別會議討論。



港大校委本科生代表戚由康出席會議前表示，促校委會盡快成立調查委員會，不單是對校長最公道的做法，亦乎合市民對大學管治的期望，「如果佢有做，係有做錯嘅，咁校委會要採取行動，如果佢冇做錯係清白無辜嘅，咁我哋咪檢討下睇下有咩跟進行動。」



港大校委本科生代表戚由康出席會議前表示，促校委會盡快成立調查委員會。（夏家朗攝）

港大校委會下午三時於鈕魯詩樓召開特別會議，討論涉及校長張翔的多宗投訴。校委會委員包括本科生代表戚由康、經民聯立法會議員吳永嘉、前議員石禮謙及港交所前行政總裁李小加等人到達。

港大校委本科生代表：校長調查期間暫停職務值得考慮

戚由康於開會前表示，事件引起絕大反響，相信與大學不同持分者對管理層積累不滿有關。他認為，今日的會議不應該成為政治審判的舞台，指各人與其透過媒體隔空交鋒，應盡快成立調查委員會，不單是對校長最公道的做法，亦乎合市民對大學管治的期望，「如果佢有做，係有做錯嘅，咁校委會要採取行動，如果佢冇做錯係清白無辜嘅，咁我哋咪檢討下睇下有咩跟進行動。」他續指，希望會議後校委會主席會面對公眾並作出交代。

對於有指調查間應暫停校長職務，戚由康認為如有表面證據指出校長有可能做錯，暫停職務是值得考慮的做法，但亦要基於行政上的考慮作出安排，包括暫停後應由何人署任校長一職。他重申，將在會議上動議解除保密制，以作出公開的調查。

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港大校長張翔近日捲入多宗管理不當的投訴，包括未經招標購入寶馬座駕、指定美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長、接受內地企業獎學金的轉賬問題、花5500萬元大學資金裝修教職員聯誼會等。張翔發聲明反駁，斥投訴是蓄意扭曲事實，構成嚴重誹謗，並致涵校委會，要求帶同律師出席會議。校委會主席王沛詩稱，港大對舉報有既定的政策和程序，校委會將以對事不對人的態度，公平公正、嚴謹地處理所有投訴。