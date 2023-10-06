港大工程學院暫任院長收回辭呈　消息﹕獲承諾推薦坐正

撰文：胡家欣 勞顯亮
出版：更新：

《香港01》周四（5日）報道，港大工程學院講座教授David Srolovitz於上月底向校方辭任暫任院長職務，並向同事稱「無法與校長繼續真誠合作」。據最新消息， David Srolovit獲得承諾，將被推薦「坐正」院長一職，他已收回辭呈。有關人事任命仍有待港大校委會正式通過。
David Srolovitz 辭任暫任院長時，曾表示同時退出工程學院院長遴選。就港大工程學院最新的人事安排，《香港01》已向港大及David Srolovitz查詢。

消息指，香港大學工程學院暫任院長David Srolovitz於9月23日提出請辭。（港大圖片）

覆傳媒稱與校長正努力合作　解決其行動而起的問題

《香港01》報道David Srolovitz辭任的消息後，他回覆傳媒稱，正與校長順利合作，以解決近日因其「行動」而起的問題，又稱正與大學努力「重新建立良好的工作關係」（re-establishing a good working relationship）。

他並未正面回覆是否曾提出請辭，只表示他「愛香港和港大，所以會留下，起碼繼續擔任講座教授。」

《香港01》周四報道，David Srolovitz於上月23日向校方辭去暫任院長職務，重返研究崗位。他向部份高層同事稱，辭任原因是「無法與校長繼續真誠合作」。據悉，9月26日校委會會議曾討論David Srolovitz辭職一事。

2021年12月29日，港大工程學院譚榮芬創科翼二期開幕典禮，校長張翔（左四）和工程學院暫任院長David Srolovitz（右三）出席。（港大圖片）

「坐正」院長須校委會正式通過

最新消息指，Srolovitz已收回辭職信，並獲承諾得到推薦「坐正」院長一職，有關人事任命仍有待校委會正式通過。

港大工程學院上一任院長趙汝恒2021年9月「過檔」理大任副校長， David Srolovitz獲校委會通過暫任工程學院長，至今超過兩年。他是美國國家工程院院士、美國材料研究學會院士，來港前在美國賓夕法尼亞州大學任教。

David Srolovitz自2021年8月起擔任港大工程學院教授，同年9月1日起暫任院長。（港大圖片）
港大校政風波｜工程學院暫任院長辭任　稱無法真誠與張翔合作港大校政風波・拆局｜張翔管治作風惹質疑　與校委矛盾白熱化港大校委會主席王沛詩：周一召開特別會議　公正處理涉張翔投訴港大醫學院暫任院長劉澤星獲遴選委員會推薦坐正　校委會11月審議港大校委會緊急加會討論對張翔投訴　涉獎學金、醫學院長招聘獵頭港大斥5500萬翻新高級教職員聯誼會餐廳　校方：設施殘舊符合程序港大校長座駕換車　張翔指定寶馬i7　205萬元豁免招標惹爭議
香港大學
張翔