港大工程學院暫任院長收回辭呈 消息﹕獲承諾推薦坐正
撰文：胡家欣 勞顯亮
出版：更新：
《香港01》周四（5日）報道，港大工程學院講座教授David Srolovitz於上月底向校方辭任暫任院長職務，並向同事稱「無法與校長繼續真誠合作」。據最新消息， David Srolovit獲得承諾，將被推薦「坐正」院長一職，他已收回辭呈。有關人事任命仍有待港大校委會正式通過。
David Srolovitz 辭任暫任院長時，曾表示同時退出工程學院院長遴選。就港大工程學院最新的人事安排，《香港01》已向港大及David Srolovitz查詢。
覆傳媒稱與校長正努力合作 解決其行動而起的問題
《香港01》報道David Srolovitz辭任的消息後，他回覆傳媒稱，正與校長順利合作，以解決近日因其「行動」而起的問題，又稱正與大學努力「重新建立良好的工作關係」（re-establishing a good working relationship）。
他並未正面回覆是否曾提出請辭，只表示他「愛香港和港大，所以會留下，起碼繼續擔任講座教授。」
《香港01》周四報道，David Srolovitz於上月23日向校方辭去暫任院長職務，重返研究崗位。他向部份高層同事稱，辭任原因是「無法與校長繼續真誠合作」。據悉，9月26日校委會會議曾討論David Srolovitz辭職一事。
「坐正」院長須校委會正式通過
最新消息指，Srolovitz已收回辭職信，並獲承諾得到推薦「坐正」院長一職，有關人事任命仍有待校委會正式通過。
港大工程學院上一任院長趙汝恒2021年9月「過檔」理大任副校長， David Srolovitz獲校委會通過暫任工程學院長，至今超過兩年。他是美國國家工程院院士、美國材料研究學會院士，來港前在美國賓夕法尼亞州大學任教。