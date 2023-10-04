港大校政風波・拆局｜張翔管治作風惹質疑　與校委矛盾白熱化

香港大學校長張翔捲入多宗投訴，引發校務委員會召開特別會議討論，張翔出律師信要求押後，延期至下周一（10月9日）。今次多宗投訴，矛頭直指張翔的行事作風、甚至「誠信」問題；張翔帶備律師出席校委會，看來亦已準備好認真過招。孰是孰非，局外人一時難以輕易下結論，不過連串事件，卻已充份暴露了張翔和部份校委會成員的矛盾白熱化，至難以調和的地步。



2023年10月1日，香港大學國慶日升旗禮，港大校長張翔（右二）、港大校務委員會主席王沛詩（左二）出席。（港大圖片）

缺席內科學系百周年慶 誤稱無獲邀拒道歉致校委調查

最新爆出的例子，是張翔沒有出席今年5月醫學院內科學系100周年慶典。在校委會會議上，有人質疑張翔為何缺席，張翔當時回應指沒收過邀請。

但有校委卻即時佐證曾發出邀請函，質疑校長「誠信」。後來校委會再討論有關問題，雙方各不相讓，張翔仍然拒絕道歉，有校委會成員感到不受尊重，最終演變至校委會投票通過成立三人小組，調查校長有否刻意誤導，預料數月內有結果。

2023年5月13日，港大醫學院內科學系成立100周年慶典，多名嘉賓獲邀出席，包括特首李家超、醫務衞生局局長盧寵茂、醫管局主席范鴻齡，港大校委會主席王沛詩站在李家超身旁。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

再開會稱倉卒回應 表示歉意

張翔其後解釋，早在2月已安排了5月外訪，當時並未收到醫學院邀請，亦未知特首李家超已確定出席。據悉，張翔事後向校委會發電郵，指自已突然被問到相關問題，倉卒回應下可能引起誤解，表示歉意。他回覆傳媒查詢時稱從無刻意誤導校委會，會配合調查工作。

這個事例反映部份校委和張翔之間已失互信，即使是一些有機會溝通解決的事情，也會迅速升溫。

2023年5月13日，港大醫學院內科學系成立100周年慶典，港大校委會主席王沛詩，迎接特首李家超到場。（港大圖片）

銳意改革簡化財務程序 被批繞過程序

《香港01》分別向多個消息渠道，了解張翔和部份校委會成員的分歧，為何愈演愈烈。有消息人士指張翔上任以來一直銳意改革，引入新管治作風，包括推動簡化人事任命和財務程序，但卻有人覺得他處事冒進，甚至繞過程序辦事，「作風霸道」，引起反彈。

人事問題，更往往成為校長和校委不和的導火線。其中一個事例，是副校長職位的署任問題。

上任後五換行政副校長 署任安排引不滿

張翔2018年7月上任，到2019年10月，行政及財務副校長康諾恩（Steve J. Cannon）未完約就辭職，由首席副校長王于漸兼署任。港大之後招聘到前華懋集團營運總裁羅哲基，於2020年8月起擔任此職，但只一年多便因為個人原因請辭，要由教務長曾詠詩兼任。曾詠詩今年9月提前退休，張翔去年12月宣布，協理副校長、工程學院土木工程系教授潘巍，同月擔任署理行政及財務副校長。

雖然校長有權決定署任安排，但有校委不滿張翔並無按慣例事先知會校委會，令校委會無法討論署任和招聘安排。

劉澤星目前是暫任港大醫學院院長。（港大圖片）

校委會未任命「搶閘公布」醫學院暫任院長

另外2021年梁卓偉請辭醫學院院長後，張翔在2022年直接去信醫學院成員，建議校委會通過任命劉澤星為「暫任院長」。其時校委會並未正式通過人事任命，張翔「搶閘公布」的做法，也令校委會覺得不被尊重。

2019年2月，港大新春團拜，校長張翔與時任醫學院院長梁卓偉握手。梁卓偉成競聘港大校長敗給張翔，2022年離開港大。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

推動改革有人受壓 不熟行政易招攻擊

不過也有消息人士指，張翔上任後著意校政改革和推動大學研究成果，可能令部份人感到壓力；他對行政細節和一些港大傳統做法不太熟悉，也容易予人口實，受到攻擊。

另外，他有時說話不留情面，會令同僚難受，容易「得罪人多」。

2023年6月8日，港大校長張翔（右三）、港大校務委員會主席王沛詩（左三），出席港大長期服務獎頒獎典禮。（港大圖片）

王沛詩初期支持張翔改革 作風不同現衝突

今次事件另一個焦點，是張翔和校委會主席王沛詩的關係。王沛詩是在張翔接任校長後，才接替李國章出任校委會主席。消息人士指，王沛詩上任初期，和張翔關係不錯，也支持張的改革。但後來兩人作風出現衝突，王因不滿張翔一些做法，開始過問校長決策，張亦因此感到不滿，兩人關係無復當初。

10月3日，港大校委會原定下午開會，但最終取消。當日校長張翔的座駕於中午駛離寓所。（馬煒傑攝）

校政風波三日內發酵

校委會原定周二（10月3日）召開緊急會議，討論涉及張翔的投訴，包括未經招標購入寶馬座駕、指定美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長、接受內地企業獎學金的轉賬問題、花5500萬元大學資金裝修教職員聯誼會等。

張翔以律師信回覆校委會，要求押後會議及攜帶律師出席，令港大的校政風波在短短三日內發酵。特別會議已改為下周一（10月9日）舉行，張翔可以帶同律師出席，又引用《吹哨者程序》文件供參考。【見另稿】

今次事件如何發展，仍然充滿變數。在校長和校委會矛盾激化的前提下，港大如何妥善處理事件，是焦點所在。如矛繼續升溫，對香港大學的聲譽和發展有什麼影響，也令人關注。