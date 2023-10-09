港大校政風波｜兩教授撐張翔　諾貝爾奬得主：校委會調查浪費時間

港大校委會今日（9日）下午舉行特別會議，討論對校長張翔數宗投訴。兩名知名學者表態支持張翔，要求停止調查，包括2016年諾貝爾化學獎得主、港大化學系講座教授斯托達特（Fraser Stoddart），他接受傳媒訪問時，呼籲勿理會匿名指控，認為調查是浪費時間；港大數據科學院院長馬毅質疑「吹哨者」動機，呼籲嚴懲洩密者。

對校長張翔的投訴，源於有「吹哨者」將港大文件電郵至全體校委會委員，投訴張翔行政不當，校委會決定加開會議討論，張翔更以律師信回應，要求押後和攜同律師出席。有校委會委員認為，兩位教授未看過「吹哨者」的內容就呼籲停止調查，做法奇怪，認為有調查才可還張翔清白。



2016年諾貝爾化學獎得主、現年81歲的港大化學系講座教授斯托達特（Fraser Stoddart）。（港大圖片）

Fraser Stoddart：對張翔的指控「毫無根據、不成比例」

2016年諾貝爾化學獎得主、現年81歲的港大化學系講座教授斯托達特（Fraser Stoddart）致函校委會，又發公開信，稱對於張翔受到攻擊及被試圖玷污感到關注，形容張翔任內推動國際化、帶領港大躋身全球頂尖大學之列。

他認為，目前針對張翔的指控是「毫無根據、不成比例」，只是公然無視「大局」、突破性的成就、和張翔銳意發起的變革。他呼籲各人要拋開個人主義和瑣碎的政治，（All of us need to set aside personalistic and petty politics and see the much bigger picture），並全力支持張翔以實踐對港大的願景。

今日多份報章刊出他的訪問，他形容校委會調查、製造輿論是「浪費時間」，又呼籲校委會勿理會匿名指控。

馬毅質疑吹哨人動機：感覺有人試圖污衊校長

據悉，港大數據科學院院長馬毅亦致函校委會，指大量未確認及機密資料外洩，質疑吹哨人的動機，稱感覺有人試圖污衊校長，不昔以大學校譽為代價。他希望校委會能小心及保密處理事件，調查及懲處洩密者；他又呼籲校委會團結港大，對抗試圖分裂港大或造成不信任的任何人或事。

2023年6月8日，港大校長張翔（右三）、港大校務委員會主席王沛詩（左三），出席港大長期服務獎頒獎典禮。（港大圖片）

校委會主席王沛詩上周在聲明中解釋，校委會定必按照大學政策及程序，以事實為基礎，以對事不對人的態度，公平公正、嚴謹地處理所有投訴。如有任何調查程序，當事人可行使其權利，包括尋求法律意見及作出回應。