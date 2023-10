港大校政風波｜兩教授撐張翔　諾貝爾奬得主：校委會調查浪費時間

港大校委會今日(9日)下午舉行特別會議,討論對校長張翔數宗投訴。兩名知名學者表態支持張翔,要求停止調查,包括2016年諾貝爾化學獎得主、港大化學系講座教授斯托達特(Fraser Stoddart),他接受傳媒訪問時,呼籲勿理會匿名指控,認為調查是浪費時間;港大數據科學院院長馬毅質疑「吹哨者」動機,呼籲嚴懲洩密者。

對校長張翔的投訴,源於有「吹哨者」將港大文件電郵至全體校委會委員,投訴張翔行政不當,校委會決定加開會議討論,張翔更以律師信回應,要求押後和攜同律師出席。有校委會委員認為,兩位教授未看過「吹哨者」的內容就呼籲停止調查,做法奇怪,認為有調查才可還張翔清白。



2016年諾貝爾化學獎得主、現年81歲的港大化學系講座教授斯托達特(Fraser Stoddart)。(港大圖片)

Fraser Stoddart:對張翔的指控「毫無根據、不成比例」

2016年諾貝爾化學獎得主、現年81歲的港大化學系講座教授斯托達特(Fraser Stoddart)致函校委會,又發公開信,稱對於張翔受到攻擊及被試圖玷污感到關注,形容張翔任內推動國際化、帶領港大躋身全球頂尖大學之列。

他認為,目前針對張翔的指控是「毫無根據、不成比例」,只是公然無視「大局」、突破性的成就、和張翔銳意發起的變革。他呼籲各人要拋開個人主義和瑣碎的政治,(All of us need to set aside personalistic and petty politics and see the much bigger picture),並全力支持張翔以實踐對港大的願景。

今日多份報章刊出他的訪問,他形容校委會調查、製造輿論是「浪費時間」,又呼籲校委會勿理會匿名指控。

馬毅質疑吹哨人動機:感覺有人試圖污衊校長

據悉,港大數據科學院院長馬毅亦致函校委會,指大量未確認及機密資料外洩,質疑吹哨人的動機,稱感覺有人試圖污衊校長,不昔以大學校譽為代價。他希望校委會能小心及保密處理事件,調查及懲處洩密者;他又呼籲校委會團結港大,對抗試圖分裂港大或造成不信任的任何人或事。

2023年6月8日,港大校長張翔(右三)、港大校務委員會主席王沛詩(左三),出席港大長期服務獎頒獎典禮。(港大圖片)

校委會主席王沛詩上周在聲明中解釋,校委會定必按照大學政策及程序,以事實為基礎,以對事不對人的態度,公平公正、嚴謹地處理所有投訴。如有任何調查程序,當事人可行使其權利,包括尋求法律意見及作出回應。