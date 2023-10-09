港大校政風波｜校長張翔質疑個別校委洩密　促專責小組「還清白」

港大校長張翔涉及多宗管治不當的投訴，校委會今日召開特別會議後，通過成立五人專責小組調查。張翔發聲明重申，電郵中的指控涉蓄意扭曲事實，造謠者肆意抹黑他本人和港大，構成嚴重誹謗。他質疑有個別校委洩密，是否與造謠者有關連，期望專責小組能確保今次事件以公平、公正的方式處理，給社會大眾看清楚事實真相，「還無辜人清白」，讓國際社會相信港大依然是一家重視誠信和規章制度的大學。



港大校長張翔發聲明，促專責小組「還無辜人清白」。

張翔在聲明中提及，邀請律師團隊逐一就每項指控審閱文件、疏理事實、了解大學的規則和相關法律，確認所有指控都沒有事實根據，完全是憑空捏造的惡意抹黑。

張翔指，完全有理據向造謠者提出誹謗訴訟，「只是造謠者選擇躲在幕後，以匿名方式暗箭傷人。」他表示，事件中，不少大學的內部通訊和機密資料遭到外洩，涉及的部門包括物業處、財務及企業管理處、校友事務部、人力資源處、校舍事務委員會、大學招標委員會等，情況令人非常不安，不少同事感到被滋擾，擔心他們的通訊和檔案，會被人扭曲和利用，對大學進行肆意抹黑。

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質疑造謠者與校委有關聯 能否公平處理指控

他指，對事件極度憤怒和失望，考慮到事件的發展經過，相信背後是有人有組織地蓄意而為，無論其意圖為何，客觀效果都是要摧毀他本人和大學的聲譽。他續指，最失望是自己和校委會之間的通訊同樣遭到外洩，包括10月2日下午3時，向校委會秘書發出律師信電郵，短短一個小時後，大學就收到了傳媒的相關查詢，難免令人聯想個別校委的洩密行徑，與上述造謠者有關聯，憂慮校委會能否公平公正地處理所有針對我的指控。

張翔指，期望專責小組能確保今次事件以公平、公正的方式處理，給社會大眾看清楚事實真相，「還無辜人清白」，讓國際社會相信港大依然是一家重視誠信和規章制度的大學。